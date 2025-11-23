Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на тенис турнира от сериите „Чалънджър 100“ в Мая (Португалия)

Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Мая (Португалия) с награден фонд 145 250 евро.

Донски победи номер 12 в схемата на пресявките Луис Веселс (Германия) със 7:6(4), 6:0 за 70 минути на корта.

Българинът поведе с 4:1, но Веселс успя да изравни 5:5 и се стигна до тайбрек. В него Донски изоставаше с 3:4, но спечели четири поредни разигравания за 7:4, след което взе и следващите шест поредни гейма, за да стигне до успеха.

В спор за място в основната схема националът на България за Купа „Дейвис“ ще играе по всяка вероятно с номер 5 Андрей Мартин (Словакия).

Донски е заявен и в надпреварата на двойки. Националът и Тиаго Перейра (Португалия) ще започнат с мач срещу Давид Поляк (Чехия) и Давид Вега Ернандес (Испания).

Още един българин ще стартира в турнира. Адриан Андреев ще започне от основната схема на сингъл и в първия кръг ще срещне Пол Мартин Тифон (Испания).