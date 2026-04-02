Александър Николов и Чивитанова отпаднаха от Шампионската лига

Александър Николов и неговият тим Кучине Лубе Чивитанова приключиха участието си в Шампионската лига, след като отстъпиха и във втория си двубой срещу полския Алурон СМС Варта Заверче.

В реванша, игран в зала „Арена Сосновиец“ пред около 3100 зрители, италианският тим допусна поражение с 0:3 (22:25, 18:25, 24:26), с което окончателно се прости с надеждите си за място сред най-добрите четири в турнира.

Домакините, водени от Михал Винярски, се нуждаеха от два спечелени гейма, за да си гарантират класиране на полуфиналите – задача, която изпълниха още след втория гейм. Поляците демонстрираха стабилност и контрол, като взеха първата част с 25:22, а във втората наложиха категорично превъзходство след ранен аванс от 11:4 и 15:6, за да затворят при 25:18.

В третия гейм, лишен от напрежение след решената битка, двамата наставници заложиха на резервите, но и той отиде на сметката на Заверче след оспорван край – 26:24.

Българският национал Николов завърши срещата с 8 точки, като показа 47% ефективност в атака и стабилно посрещане, но усилията му не бяха достатъчни за обрат.

Така полският тим продължава към полуфиналите за втора поредна година, докато за Чивитанова европейската кампания приключва на тази фаза.