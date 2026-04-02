БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Николов и Чивитанова отпаднаха от Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Българският национал завърши срещата с 8 точки.

Снимка: A.S. Volley Lube Civitanova/X
Слушай новината

Александър Николов и неговият тим Кучине Лубе Чивитанова приключиха участието си в Шампионската лига, след като отстъпиха и във втория си двубой срещу полския Алурон СМС Варта Заверче.

В реванша, игран в зала „Арена Сосновиец“ пред около 3100 зрители, италианският тим допусна поражение с 0:3 (22:25, 18:25, 24:26), с което окончателно се прости с надеждите си за място сред най-добрите четири в турнира.

Домакините, водени от Михал Винярски, се нуждаеха от два спечелени гейма, за да си гарантират класиране на полуфиналите – задача, която изпълниха още след втория гейм. Поляците демонстрираха стабилност и контрол, като взеха първата част с 25:22, а във втората наложиха категорично превъзходство след ранен аванс от 11:4 и 15:6, за да затворят при 25:18.

В третия гейм, лишен от напрежение след решената битка, двамата наставници заложиха на резервите, но и той отиде на сметката на Заверче след оспорван край – 26:24.

Българският национал Николов завърши срещата с 8 точки, като показа 47% ефективност в атака и стабилно посрещане, но усилията му не бяха достатъчни за обрат.

Така полският тим продължава към полуфиналите за втора поредна година, докато за Чивитанова европейската кампания приключва на тази фаза.

#Кучине Лубе Чивитанова # Александър Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Чивитанова и Александър Николов отстъпиха на Верона в първия полуфинал
Интересът към Евроволей 2026 е огромен, обявиха от БФ волейбол
Богданка и Алекс Грозданов отпаднаха от Шампионската лига
Микаела Стоянова в трансферните планове на друг италиански отбор
Локомотив Новосибирск и Симеон Николов се класираха на полуфинал в Русия
Радослав Арсов поема женския волейболен тим Гьозтепе Измир
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
У нас
У нас
У нас
По света
По света
У нас
У нас
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ