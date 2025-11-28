Александър Стоименов: Свършихме си работата

Александър Стоименов се надява българският национален отбор за мъже да надгражда в предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

Българите поставиха успешно начало след 98:88 срещу Армения на старта на пресявките в зала „Арена Ботевград“. Крилото бе над всички и изнесе най-силния си мач с екипа на „лъвовете“. Играчът на Войводина Нови Сад поведе листата на реализаторите за победителите. Стоименов завърши с 21 точки и 1 асистенции за 16 минути в игра.

„Арменците ни затрудниха с техните двама най-резултатни играчи (б.а. – Андре Спайт и Крисчън Витал). Не се справихме с това да ги лимитираме и максимално трудно да стигнат до ситуациите. Това го отдавам на недостатъчно време за подготовка, имахме само три дни, но извинения могат да се намерят много. Най-важното е, че спечелихме и се надявам от сега да надграждаме, а през следващия игрови прозорец да сме още по-добри. Тази победа ни дава самочувствие и предимство в груповата фаза. Свършихме си работата“, сподели той.

Един от новите реализатори на „трикольорите“ коментира и изискванията на Любомир Минчев.

„Той иска от нас здрава защита и лесни точки на контраатака, защото в баскетбола е много трудно да се мобилизираш, когато получиш 2-3 лесни коша. Това е много смазващо за съперника, така че с млад състав, който може да бяга бързо, логично е това да ни е предимство“, разкри Стоименов.

Националът говори и за своята адаптация в редиците на представителния тим спрямо предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година, които бяха през лятото.