Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Александър Стоименов: Свършихме си работата

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Баскетболният национал на България бе най-резултатен при успеха над Армения.

Александър Стоименов
Снимка: Startphoto.bg
Александър Стоименов се надява българският национален отбор за мъже да надгражда в предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

Българите поставиха успешно начало след 98:88 срещу Армения на старта на пресявките в зала „Арена Ботевград“. Крилото бе над всички и изнесе най-силния си мач с екипа на „лъвовете“. Играчът на Войводина Нови Сад поведе листата на реализаторите за победителите. Стоименов завърши с 21 точки и 1 асистенции за 16 минути в игра.

„Арменците ни затрудниха с техните двама най-резултатни играчи (б.а. – Андре Спайт и Крисчън Витал). Не се справихме с това да ги лимитираме и максимално трудно да стигнат до ситуациите. Това го отдавам на недостатъчно време за подготовка, имахме само три дни, но извинения могат да се намерят много. Най-важното е, че спечелихме и се надявам от сега да надграждаме, а през следващия игрови прозорец да сме още по-добри. Тази победа ни дава самочувствие и предимство в груповата фаза. Свършихме си работата“, сподели той.

Един от новите реализатори на „трикольорите“ коментира и изискванията на Любомир Минчев.

„Той иска от нас здрава защита и лесни точки на контраатака, защото в баскетбола е много трудно да се мобилизираш, когато получиш 2-3 лесни коша. Това е много смазващо за съперника, така че с млад състав, който може да бяга бързо, логично е това да ни е предимство“, разкри Стоименов.

Националът говори и за своята адаптация в редиците на представителния тим спрямо предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година, които бяха през лятото.

„По-комфортно се чувствам. В този мач имах възможността да стигна до моите точки, но всеки може да е на мое място. Най-много се радвам, че спечелихме. За гостуването в Армения трябва да поправим защитата един на един срещу Витал и Спайт“, поясни Стоименов.

