Александра Фейгин показа екипировката на България за откриването на Милано/Кортина 2026

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Фигуристката и Владимир Илиев ще бъдат знаменосци на българската делегация, а подготовката на националите продължава в олимпийските клъстери

Фейгин екипировка
Снимка: Пресслужба
Фигуристката Александра Фейгин, която е един от знаменосците на България за откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина 2026, представи екипировката, с която българската делегация ще дефилира на церемонията на 6 февруари. Фейгин ще носи националния трибагреник в Милано, докато биатлонистът Владимир Илиев ще бъде знаменосец в Кортина д’Ампецо. Това са двете основни церемонии по откриването, като такива ще има и в другите два планински клъстера – Ливиньо и Предацо, където са съответно българските отбори по сноуборд и ски-бягане.

Екипировката на българските олимпийци е с доминиращ червен цвят, допълнен от бяло и зелено – цветовете на националния флаг. Тя е изработена от италианската фирма VIST.

Снимка: БТА

Подготовката на българските състезатели продължава на различни места в Италия. Националният отбор по биатлон тренира в района на Антерселва, като стартовете в дисциплината започват на 8 февруари. Ски-бегачите се подготвят във Вал ди Фиеме, а сноубордистите са в Ливиньо. Водещите ни състезатели в сноуборда Радослав Янков и Тервел Замфиров записаха видеообръщение в подкрепа на запазването на паралелния гигантски слалом в олимпийската програма – решение, което ще бъде взето след края на Игрите. За Радослав Янков XXV-ите Зимни олимпийски игри вероятно ще бъдат последните в кариерата му, но той подчерта, че по неговия път вече вървят хиляди млади български състезатели.

Президентът на Европейските олимпийски комитети Спирос Капралос отчете, че 20 спортисти, номинирани за наградите "Пьотър Нуровски“, участват в Милано–Кортина 2026. Сред тях е и 16-годишната Малена Замфирова – победителка в гласуването на националните олимпийски комитети в Европа. Първите стартове от олимпийската програма са утре, а домакините обявиха, че до момента са продадени 1,2 милиона билета.

Свързани статии:

#Зимните олимпийски игри #Милано/Кортина 2026 #екипировка #Александра Фейгин

