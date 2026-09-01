БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в...
Чете се за: 00:55 мин.
Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алкарас: Отпадането на Джокович е голяма изненада

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

Испанецът и сърбинът бяха в една половина на схемата в Ню Йорк.

Карлос Алкарас Новак Джокович
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Карлос Алкарас призна, че отпадането на Новак Джокович още в първия кръг на US Open го е изненадало, но подчерта, че не гледа по-далеч от следващия си мач, въпреки че резултатът освободи пътя в неговата половина на схемата.

Поражението на Джокович от Мариано Навоне в пет сета в неделя вечер означава, че Алкарас вече няма да трябва да преминава през евентуален полуфинал срещу 24-кратния шампион от Големия шлем в опита си да защити титлата си. За Джокович това беше първо отпадане в началния кръг на турнир от Големия шлем от Australian Open през 2006 г., което добави още един необичаен обрат към схемата на US Open, вече усложнена от четиримесечното отсъствие на самия Алкарас.

„Гледах петия сет“, каза Алкарас след победата си над Роман Сафиулин в първия кръг в понеделник. „Очевидно това беше първият път, в който Новак губи в първия кръг тук, на този турнир, така че е голяма изненада. Когато човек като Новак отпадне още в първия кръг, това е изненадващо.

Но всеки турнир от Големия шлем е наистина труден. Всеки кръг и всеки съперник са предизвикателство. Трябва да заслужиш победата от първата до последната топка. Той беше в моята половина на схемата, но това щеше да е на полуфинал. За мен полуфиналът е твърде далеч, затова просто се опитвам да вървя мач за мач.“

Въпреки че е останал буден почти до полунощ в неделя, за да гледа загубата на Джокович, Алкарас е имал собственото си завръщане, върху което да се съсредоточи на следващия ден. 23-годишният испанец изигра първия си мач на сингъл от април насам, след като бе извън корта заради контузия на дясната китка. Той обаче се завърна по убедителен начин с победа в три сета над Сафиулин, с което вече има две победи в трите си срещи с руснака.

„Денят беше труден за мен“, каза Алкарас, попитан за чувствата си преди първия мач на сингъл от 139 дни насам. „Но в същото време беше и много красив. Още от началото на деня бях наистина нервен и си мислех: „Ще успея ли? Ще мога ли отново да се състезавам?“ Имах повече нерви от обичайното, но съм просто щастлив. Целта ми тук е да се състезавам, да се наслаждавам и да видим как тялото ми ще реагира след мачовете.“

Алкарас вече има 23 победи и 3 загуби през сезона. Във втория кръг той ще се изправи срещу изгряващата звезда на португалския тенис Жайме Фария.

#US Open 2026 #Карлос Алкарас #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по...
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска болница
2
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска...
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат навреме
3
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат...
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
4
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника
5
Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и...
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел
6
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
5
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
6
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали

Още от: ATP

Александър Зверев се промъкна във втория кръг на US Open
Александър Зверев се промъкна във втория кръг на US Open
Коболи сътвори невероятен обрат и оцеля след 4 часа и 14 минути на US Open Коболи сътвори невероятен обрат и оцеля след 4 часа и 14 минути на US Open
Чете се за: 02:25 мин.
Бен Шелтън преодоля бавен старт към втория кръг на US Open Бен Шелтън преодоля бавен старт към втория кръг на US Open
Чете се за: 02:35 мин.
Емоционален край за Стан Вавринка на US Open Емоционален край за Стан Вавринка на US Open
Чете се за: 02:40 мин.
Обрат и дъжд спряха Григор Димитров на US Open Обрат и дъжд спряха Григор Димитров на US Open
Чете се за: 03:30 мин.
Карлос Алкарас се завърна с убедителна победа на US Open Карлос Алкарас се завърна с убедителна победа на US Open
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно спонсориран тероризъм, заяви Кая Калас
Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно спонсориран...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“ БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на 18-годишна японка в София Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на 18-годишна японка в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Столична община запорира сметките и автомобилите на автокъща в Борисовата градина и запечатва обекта Столична община запорира сметките и автомобилите на автокъща в Борисовата градина и запечатва обекта
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Меджидиев: НЗОК и БЛС договориха 10% ръст на цените на клиничните...
Чете се за: 01:02 мин.
Политика
Политически реакции у нас след като Германия обвини Русия за...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Критично ниското ниво на река Дунав при Калафат блокира речния трафик
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Лисици нахлуват в дворовете на къщи в Родопската яка
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ