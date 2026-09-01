Алкарас: Отпадането на Джокович е голяма изненада

Карлос Алкарас призна, че отпадането на Новак Джокович още в първия кръг на US Open го е изненадало, но подчерта, че не гледа по-далеч от следващия си мач, въпреки че резултатът освободи пътя в неговата половина на схемата.

Поражението на Джокович от Мариано Навоне в пет сета в неделя вечер означава, че Алкарас вече няма да трябва да преминава през евентуален полуфинал срещу 24-кратния шампион от Големия шлем в опита си да защити титлата си. За Джокович това беше първо отпадане в началния кръг на турнир от Големия шлем от Australian Open през 2006 г., което добави още един необичаен обрат към схемата на US Open, вече усложнена от четиримесечното отсъствие на самия Алкарас.

„Гледах петия сет“, каза Алкарас след победата си над Роман Сафиулин в първия кръг в понеделник. „Очевидно това беше първият път, в който Новак губи в първия кръг тук, на този турнир, така че е голяма изненада. Когато човек като Новак отпадне още в първия кръг, това е изненадващо.

Но всеки турнир от Големия шлем е наистина труден. Всеки кръг и всеки съперник са предизвикателство. Трябва да заслужиш победата от първата до последната топка. Той беше в моята половина на схемата, но това щеше да е на полуфинал. За мен полуфиналът е твърде далеч, затова просто се опитвам да вървя мач за мач.“

Въпреки че е останал буден почти до полунощ в неделя, за да гледа загубата на Джокович, Алкарас е имал собственото си завръщане, върху което да се съсредоточи на следващия ден. 23-годишният испанец изигра първия си мач на сингъл от април насам, след като бе извън корта заради контузия на дясната китка. Той обаче се завърна по убедителен начин с победа в три сета над Сафиулин, с което вече има две победи в трите си срещи с руснака.

„Денят беше труден за мен“, каза Алкарас, попитан за чувствата си преди първия мач на сингъл от 139 дни насам. „Но в същото време беше и много красив. Още от началото на деня бях наистина нервен и си мислех: „Ще успея ли? Ще мога ли отново да се състезавам?“ Имах повече нерви от обичайното, но съм просто щастлив. Целта ми тук е да се състезавам, да се наслаждавам и да видим как тялото ми ще реагира след мачовете.“

Алкарас вече има 23 победи и 3 загуби през сезона. Във втория кръг той ще се изправи срещу изгряващата звезда на португалския тенис Жайме Фария.