Алпин с официална позиция след онлайн тормоза над свой пилот

От тима защитиха равнопоставеността между пилотите след инцидентите в Япония и Китай
Отборът на Алпин във Формула 1 остро осъди онлайн злоупотребите срещу пилота Франко Колапинто, както и отправените заплахи към бившия състезател на тима Естебан Окон след последните състезания.
Реакцията идва след инцидента на пистата "Сузука“, при който Колапинто бе замесен в тежката катастрофа на Оливър Беърман, както и след контакт между него и Окон в Китай. От Алпин подчертаха, че подобно поведение от страна на фенове е „напълно неприемливо“ и не отговаря на духа на спорта.
"Злоупотреби от какъвто и да е вид към пилотите са недопустими. Особено разочароващо е, когато идват от малка част от феновете към състезател, дал толкова много на отбора“, се казва в официалната позиция.
Френският тим категорично отхвърли и спекулациите за вътрешен саботаж или неравностойно третиране между Колапинто и съотборника му Пиер Гасли. От Alpine определиха тези твърдения като "напълно неоснователни“.
От отбора обясниха, че е възможно в хода на сезона новите подобрения да се въвеждат първо в един от болидите, но това е нормална практика и ще бъде комуникирана прозрачно.
"Не е в наш интерес да не печелим точки. Няма укриване на информация или предимства“, допълват от тима.
До момента Гасли е донесъл по-голямата част от точките на Alpine през сезона, но от отбора подчертават, че целта остава равнопоставеност и максимално представяне и от двамата пилоти.