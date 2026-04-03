Алпин с официална позиция след онлайн тормоза над свой пилот

Отборът на Алпин във Формула 1 остро осъди онлайн злоупотребите срещу пилота Франко Колапинто, както и отправените заплахи към бившия състезател на тима Естебан Окон след последните състезания.



The team CONFIRMS EQUAL equipment for both drivers and condemns online abuse.



Open letter addresses incidents in China, calling for RESPECTFUL fan culture.

Реакцията идва след инцидента на пистата "Сузука“, при който Колапинто бе замесен в тежката катастрофа на Оливър Беърман, както и след контакт между него и Окон в Китай. От Алпин подчертаха, че подобно поведение от страна на фенове е „напълно неприемливо“ и не отговаря на духа на спорта.

"Злоупотреби от какъвто и да е вид към пилотите са недопустими. Особено разочароващо е, когато идват от малка част от феновете към състезател, дал толкова много на отбора“, се казва в официалната позиция.

Френският тим категорично отхвърли и спекулациите за вътрешен саботаж или неравностойно третиране между Колапинто и съотборника му Пиер Гасли. От Alpine определиха тези твърдения като "напълно неоснователни“.

От отбора обясниха, че е възможно в хода на сезона новите подобрения да се въвеждат първо в един от болидите, но това е нормална практика и ще бъде комуникирана прозрачно.

"Не е в наш интерес да не печелим точки. Няма укриване на информация или предимства“, допълват от тима.

До момента Гасли е донесъл по-голямата част от точките на Alpine през сезона, но от отбора подчертават, че целта остава равнопоставеност и максимално представяне и от двамата пилоти.