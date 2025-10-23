БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ана Добрева остава с бронз от европейското по бокс за ученици

Във вечерната сесия ни очаква сблъсъка на Никълъс Николов.

Ана Добрева
Снимка: Facebook / Българска Федерация по Бокс
Ана Добрева спечели бронзов медал от европейското първенство по бокс за ученици в Будва. В категория до 57 килограма младата ни надежда отстъпи на полуфиналите на британката Маделин Лаверик-Арно.

Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков тя изигра добър мач срещу представителката на Англия, но в крайна сметка бе спряна на крачка от финала.

Във вечерната сесия ни очаква сблъсъка на Никълъс Николов. В категория до 66 килограма той ще участва на четвъртфиналите срещу Давид Толнай (Унгария). При успех българинът ще си гарантира минимум бронзово отличие.

