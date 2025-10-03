Ангел Русев завърши 13-и в изхвърлянето на световното първенство по вдигане на тежести

Ангел Русев се класира 13-и в изхвърлянето и не записа класиране в изтласкването и в двубоя в новата за него категория до 60 килограма на световно първенство по вдигане на тежести във Фьорде (Норвегия).

Петкратният европейски шампион в категория до 55 килограма направи само един успешен опит от общо шест в двете движения. Той стартира със 118 кг в изхвърлянето и два неуспешни на 121 кг, а в изтласкването записа нула след два неуспеха на 150 и един на 152 кг.

Ангел Русев участва за пети път на световно първенство, а най-доброто му представяне е бронзовият медал от Ташкент 2021.

По-рано днес Дениз Данев се нареди пети в група "В" на категория до 60 килограма.

Състезанието продължава в събота с категория до 65 кг за мъже и до 58 кг за жени.