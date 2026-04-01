Англия загуби от Япония на стадион "Уембли"

Един от фаворитите за световната титла Англия загуби с 0:1 от Япония на стадион "Уембли" в контролна среща, последната преди селекционерът на англичаните Томас Тухел да обяви състава си за световното първенство.

Каору Митома, който играе за Брайтън, вкара гол в 23-ата минута, за да сложи край на серията без допуснат гол на вратаря Джордан Пикфорд за Англия, датираща от октомври 2024 г.

Това беше първа победа за Япония над Англия в четири срещи и втора загуба за Англия в 12 мача под ръководството на Томас Тухел.

Капитанът и голмайстор на Англия Хари Кейн не взе участие в мача, след като получи контузия по време на тренировка, но Тухел успокои феновете, че няма нищо сериозно.

Елиът Андерсън беше близо до изравняване на резултата с удар, който се отби от гредата в 34-ата минута, но гостите можеха да поведат с 2:0, когато след рикошет топката удари гредата в 42-ата минута.

На полувремето имаше освирквания от трибуните на "Уембли" след слаба игра на английските играчи, които не успяха да се покажат в най-добра светлина в последния си мач на родна земя преди финалите в Съединените щати, Мексико и Канада.

Резервата на Англия Маркъс Рашфорд имаше шанс да изравни в 78-ата минута, но стреля право във вратаря Зайон Сузуки.