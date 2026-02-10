Антъни Генов продължава към четвъртфиналите на двойки в Монастир

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Пьотр Павлак (Полша), поставени под номер 1 в основната схема, победиха Валентин Де Карвальо (Франция) и Самир Хамза Региг (Алжир) с 6:7(4), 7:6(4), 10:7 за час и 42 минути.

Двубоят беше изключително равностоен. Генов и Павлак пропиляха аванс от 5:1 в първия сет, който загубиха след тайбрек. Във втората част след по един разменен пробив в началото, българинът и полякът взеха тайбрека и изравниха. В третия сет те поведоха с 6:4, съперниците им изравниха 7:7, но с нови три точки Генов и Павлак затвориха мача.

Следващите им съперници ще бъдат италианците Алесандро Мондаци и Матео Шиабази.

На сингъл Антъни Генов, който преодоля успешно квалификациите след три победи, ще играе срещу представителя на Гърция Димитрис Сакеларидис.