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Арда прекъсна негативната си серия след драматичен успех над Септември в Кърджали

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Спорт
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Светослав Ковачев и Мартин Паскалев донесоха победата с 2:1, ВАР отмени трети гол за домакините, а гостите завършиха с човек по-малко

Арда прекъсна негативната си серия след драматичен успех над Септември в Кърджали
Снимка: Startphoto.bg
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Арда сложи край на серията си от пет поредни мача без победа в Първа лига, след като надделя с 2:1 над Септември София в последния двубой от 14-ия кръг на първенството. Срещата на стадион "Арена Арда“ в Кърджали предложи три попадения през първото полувреме, пропусната дузпа, отменен гол след намеса на ВАР и директен червен картон в заключителните минути.

Домакините започнаха по-активно и поведоха още в шестата минута. Станислав Иванов получи топката в наказателното поле, задържа я между двама защитници и подаде към Светослав Ковачев, който с удар с левия крак от около 15 метра преодоля Владимир Иванов. Попадението беше проверено за евентуална засада, но остана в сила.

Септември успя да възстанови равенството в 23-ата минута. След грешка в отбраната на Арда Херард Францети нахлу в наказателното поле и беше фаулиран от Виктор Попов. Андре Либерал застана зад топката, но Анатолий Господинов спаси изпълнението му от бялата точка. При добавката обаче нападателят беше точен за 1:1.

Радостта на гостите продължи само три минути. След центриране от корнер на Димитър Велковски защитникът Мартин Паскалев остана непокрит на втора греда и с удар с глава отблизо възстанови преднината на Арда.

Малко преди почивката домакините стигнаха и до трето попадение чрез Станислав Иванов, но след преглед със системата ВАР голът беше отменен заради засада на Светослав Ковачев в началото на атаката.

Втората част започна под проливен дъжд, който допълнително затрудни действията на двата отбора. Въпреки тежките условия Арда продължи да търси нов гол. Станислав Иванов пропусна добра възможност, след като стреля покрай вратата, а малко по-късно не успя да намери целта и с удар с глава.

В 74-ата минута резервата Бирсент Карагарен беше близо до това да реши окончателно срещата, но Владимир Иванов демонстрира отличен рефлекс и спаси удара му с крак.

В края на двубоя Септември остана с десет души. Виктор Добрев удари с лакът Димитър Велковски в ситуация без топка, а след намеса на ВАР главният съдия Васил Минев му показа директен червен картон.

Така Арда запази аванса си до последния съдийски сигнал и постигна важен успех след две равенства и три загуби в предишните си пет шампионатни срещи.

За Септември поражението е шесто поредно в първенството, като столичният тим продължава да изпитва сериозни затруднения в битката за оцеляване.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Септември София #ПФК Арда Кърджали

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