Арестуваха мъж с автомобил и огнестрелни оръжия в него до Белия дом във Вашингтон

Американските тайни служби за охрана на президента – Сикрет сървис, арестуваха близо до Белия дом във Вашингтон мъж, след като откриха в автомобила му три огнестрелни оръжия, включително пушка, предаде ДПА, като се позова на официално съобщение от снощи на Министерството на вътрешната сигурност.

Мъжът казал на агентите, че гласовете, които чува, са му наредили да дойде във Вашингтон и да убие американския президент Доналд Тръмп, се казва в изявлението на ведомството. Заподозреният е от Венецуела и пребивава в САЩ незаконно, допълва Министерството на вътрешната сигурност. Агентите са информирали, че освен трите огнестрелни оръжия, са открили десетки патрони в колата, която е била обявена за открадната.

Сред обвиненията, които може да бъдат повдигнати на венецуелеца, са за незаконно притежание и пренасяне на огнестрелни оръжия. Той е бил арестуван в четвъртък вечерта на "Булеварда на Конституцията", южно от Белия дом, след като агенти на Сикрет сървис са забелязали, че той се държи подозрително в паркирания си автомобил.