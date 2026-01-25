Арина Сабаленка е четвъртфиналистка на Australian Open след успех над Виктория Мбоко

Водачката в женската схема на Открито първенство на Австралия по тенис Арина Сабаленка (Беларус) преодоля една тийнейджърка в четвъртия кръг, но я чака още една, ако иска да си гарантира място на полуфинал.

Изглеждаше, че фаворитката ще победи лесно Виктория Мбоко (Канада), след като водеше с 6:1, 4:1, но в крайна сметка трябваше да вложи доста повече усилия, тъй като втория сет завърши с тайбрек за крайното 6:1, 7:6(1).

Мбоко се върна в мача, от 1:4, като намали до 4:5. Там спаси три мач-бола на беларуската състезателка, за да изпрати частта в тайбрека. Талантливата канадка обаче не успя да се настрои бързо и докато организира защитата си, вече изоставаше с 0:6.

След края на мача, в интервю от корта, Сабаленка изрази сериозния си респект към 19-годишната канадка, която сега е на прага на топ 10 в ранглистата на WTA.

„Тя е невероятна тенисистка. Беше доста оспорвана борба. Много съм щастлива, че успях да завърша този мач в два сета. Вторият сет беше малко труден. Но съм доволна от нивото, на което играх. Радвам се, че стигнах до успешен край в тази среща“, заяви тя.

Следващата й опонентка е пак състезателка от това поколение – още по-младата Ива Йович, която едва миналия месец навърши 18. Тинейджърката постигна първата си победа преди дни над състезателка от топ 10 – Жасмин Паолини, а сега само за 53 минути мина през Юлия Путинцева (Казахстан) с 6:0, 6:1. Така Йович има 11 победи през този сезон – повече от всяка друга в женския професионален тенис. Също така е и най-младата четвъртфиналистка без загубен сет на „Мелбърн Парк“ от Винъс Уилямс през 1998-а година насам.

Но явно момичето, сега показващо се на голямата сцена, има потенциал, защото лично нейният идол Новак Джокович прогнозира, че в един момент тя ще бъде №1 при дамите. Макар и състезаваща се за САЩ, Йович е от сръбски произход и призна, че е имала среща с Джокович, който й е дал няколко полезни съвета при влизането в професионалния тенис.

Самата тя си пожела Арина Сабаленка като съперничка за евентуална среща на Откритото първенство на Австралия и сега желанието й е на път да се сбъдне.

След като отстрани Путинцева и вече под емоциите на предстоящия четвъртфинал с водачката в класацията на WTA, Йович разкри, че планира да се концентрира върху собствената си игра.