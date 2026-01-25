БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арина Сабаленка е четвъртфиналистка на Australian Open след успех над Виктория Мбоко

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
Спорт
Запази

В друг осминафинал Ива Йович загуби само гейм и постигна победа за 53 минути.

Арина Сабаленка
Снимка: БТА
Слушай новината

Водачката в женската схема на Открито първенство на Австралия по тенис Арина Сабаленка (Беларус) преодоля една тийнейджърка в четвъртия кръг, но я чака още една, ако иска да си гарантира място на полуфинал.

Изглеждаше, че фаворитката ще победи лесно Виктория Мбоко (Канада), след като водеше с 6:1, 4:1, но в крайна сметка трябваше да вложи доста повече усилия, тъй като втория сет завърши с тайбрек за крайното 6:1, 7:6(1).

Мбоко се върна в мача, от 1:4, като намали до 4:5. Там спаси три мач-бола на беларуската състезателка, за да изпрати частта в тайбрека. Талантливата канадка обаче не успя да се настрои бързо и докато организира защитата си, вече изоставаше с 0:6.

След края на мача, в интервю от корта, Сабаленка изрази сериозния си респект към 19-годишната канадка, която сега е на прага на топ 10 в ранглистата на WTA.

„Тя е невероятна тенисистка. Беше доста оспорвана борба. Много съм щастлива, че успях да завърша този мач в два сета. Вторият сет беше малко труден. Но съм доволна от нивото, на което играх. Радвам се, че стигнах до успешен край в тази среща“, заяви тя.

Следващата й опонентка е пак състезателка от това поколение – още по-младата Ива Йович, която едва миналия месец навърши 18. Тинейджърката постигна първата си победа преди дни над състезателка от топ 10 – Жасмин Паолини, а сега само за 53 минути мина през Юлия Путинцева (Казахстан) с 6:0, 6:1. Така Йович има 11 победи през този сезон – повече от всяка друга в женския професионален тенис. Също така е и най-младата четвъртфиналистка без загубен сет на „Мелбърн Парк“ от Винъс Уилямс през 1998-а година насам.

Но явно момичето, сега показващо се на голямата сцена, има потенциал, защото лично нейният идол Новак Джокович прогнозира, че в един момент тя ще бъде №1 при дамите. Макар и състезаваща се за САЩ, Йович е от сръбски произход и призна, че е имала среща с Джокович, който й е дал няколко полезни съвета при влизането в професионалния тенис.

Самата тя си пожела Арина Сабаленка като съперничка за евентуална среща на Откритото първенство на Австралия и сега желанието й е на път да се сбъдне.

След като отстрани Путинцева и вече под емоциите на предстоящия четвъртфинал с водачката в класацията на WTA, Йович разкри, че планира да се концентрира върху собствената си игра.

„Мисля, че просто ще се опитам да продължа да се грижа за моята страна на мрежата. Очевидно е, че тя е №1 с причина и има много големи успехи в този турнир, но това е, което искам“, сподели тя.

#Australian Open 2026 #Виктория Мбоко #Арина Сабаленка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
1
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
2
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Националната селекция - кои седем певци ще останат в надпреварата за "Евровизия"?
3
Националната селекция - кои седем певци ще останат в надпреварата...
Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата
4
Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети,...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали ще участваме на изборите - предстои да решим
6
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали ще...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Тенис

Карлос Алкарас победи Томи Пол в три сета за четвъртфинал на Australian Open
Карлос Алкарас победи Томи Пол в три сета за четвъртфинал на Australian Open
Джокович за Вавринка: Горд съм да го нарека свой приятел, той е истинско вдъхновение Джокович за Вавринка: Горд съм да го нарека свой приятел, той е истинско вдъхновение
Чете се за: 02:50 мин.
Каспер Рууд се пребори за място в четвъртия кръг на Australian Open Каспер Рууд се пребори за място в четвъртия кръг на Australian Open
Чете се за: 01:05 мин.
Иван Иванов се класира за финала на турнира в Манакор Иван Иванов се класира за финала на турнира в Манакор
Чете се за: 01:30 мин.
Новак Джокович продължава без грешка в Мелбърн и пренаписа историята Новак Джокович продължава без грешка в Мелбърн и пренаписа историята
Чете се за: 02:10 мин.
Стан Вавринка отстъпи пред Тейлър Фриц и изигра последния си мач на Australian Open Стан Вавринка отстъпи пред Тейлър Фриц и изигра последния си мач на Australian Open
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
Чете се за: 04:47 мин.
Политика
Остава тежко състоянието на двете деца, които пострадаха при пожар в София Остава тежко състоянието на двете деца, които пострадаха при пожар в София
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Джамал" оживя в Долни Богров: Кукери пазят традицията за здраве и плодородие "Джамал" оживя в Долни Богров: Кукери пазят традицията за здраве и плодородие
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Мъгли, поледици, валежи, но и затопляне
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Пореден бунт при стрелба в Минесота
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Тръмп към Канада: 100% мита при търговско споразумение с Китай
Чете се за: 01:05 мин.
По света
След преговорите на Украйна - нов кръг е насрочен за следващата...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ