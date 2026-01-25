Арина Сабаленка е четвъртфиналистка на Australian Open след успех над Виктория Мбоко

В друг осминафинал Ива Йович загуби само гейм и постигна победа за 53 минути.
Водачката в женската схема на Открито първенство на Австралия по тенис Арина Сабаленка (Беларус) преодоля една тийнейджърка в четвъртия кръг, но я чака още една, ако иска да си гарантира място на полуфинал.
Изглеждаше, че фаворитката ще победи лесно Виктория Мбоко (Канада), след като водеше с 6:1, 4:1, но в крайна сметка трябваше да вложи доста повече усилия, тъй като втория сет завърши с тайбрек за крайното 6:1, 7:6(1).
Мбоко се върна в мача, от 1:4, като намали до 4:5. Там спаси три мач-бола на беларуската състезателка, за да изпрати частта в тайбрека. Талантливата канадка обаче не успя да се настрои бързо и докато организира защитата си, вече изоставаше с 0:6.
След края на мача, в интервю от корта, Сабаленка изрази сериозния си респект към 19-годишната канадка, която сега е на прага на топ 10 в ранглистата на WTA.
„Тя е невероятна тенисистка. Беше доста оспорвана борба. Много съм щастлива, че успях да завърша този мач в два сета. Вторият сет беше малко труден. Но съм доволна от нивото, на което играх. Радвам се, че стигнах до успешен край в тази среща“, заяви тя.
Следващата й опонентка е пак състезателка от това поколение – още по-младата Ива Йович, която едва миналия месец навърши 18. Тинейджърката постигна първата си победа преди дни над състезателка от топ 10 – Жасмин Паолини, а сега само за 53 минути мина през Юлия Путинцева (Казахстан) с 6:0, 6:1. Така Йович има 11 победи през този сезон – повече от всяка друга в женския професионален тенис. Също така е и най-младата четвъртфиналистка без загубен сет на „Мелбърн Парк“ от Винъс Уилямс през 1998-а година насам.
Но явно момичето, сега показващо се на голямата сцена, има потенциал, защото лично нейният идол Новак Джокович прогнозира, че в един момент тя ще бъде №1 при дамите. Макар и състезаваща се за САЩ, Йович е от сръбски произход и призна, че е имала среща с Джокович, който й е дал няколко полезни съвета при влизането в професионалния тенис.
Самата тя си пожела Арина Сабаленка като съперничка за евентуална среща на Откритото първенство на Австралия и сега желанието й е на път да се сбъдне.
След като отстрани Путинцева и вече под емоциите на предстоящия четвъртфинал с водачката в класацията на WTA, Йович разкри, че планира да се концентрира върху собствената си игра.
„Мисля, че просто ще се опитам да продължа да се грижа за моята страна на мрежата. Очевидно е, че тя е №1 с причина и има много големи успехи в този турнир, но това е, което искам“, сподели тя.