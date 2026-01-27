БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арина Сабаленка е първата полуфиналистка на Откритото първенство на Австралия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Лидерът в световната ранглиста при дамите спечели четвъртфинала си с Ива Йович.

Арина Сабаленка
Снимка: БТА
Слушай новината

Поставената под №1 Арина Сабаленка е първата полуфиналистка на Откритото първенство на Австралия по тенис. Сабаленка надделя с 6:3 и 6:0 срещу 18-годишната американка Ива Йович.

Двубоят се проведе при екстремни условия – 38-градусова жега в Мелбърн, но това по никакъв начин не повлия на беларускинята. Сабаленка демонстрира мощ, стабилност и отлична физическа подготовка, като не остави шансове на младата си съперничка.

Сабаленка, двукратна шампионка от Мелбърн, поведе с 3:0 гейма с пробив във втория. При 5:3 водачката в схемата сервираше за спечелване на сета, но тук Йович оказа съпротива и имаше три геймбола за пробив. Сабаленка запази самообладание и приключи сета за 6:3.

Във втория интрига нямаше, като водачката в схемата не даде дори гейм на съперничката и приключи мача за час и половина игра.

След срещата световната №1 изрази задоволство от представянето си и подчерта, че е щастлива от победите над тенисистки от новото поколение. Преди Йович, тя отстрани и Виктория Мбоко.

„Изобщо не гледайте резултата. Не беше никак лесно. Тя е млада и изключително талантлива тенисистка. Много съм доволна от победата в два сета и от нивото, което показах днес“, каза Сабаленка.

Беларускинята остава непобедена от началото на сезона с актив от 10 победи. В битка за място на финала тя ще се изправи срещу победителката от мача между Коко Гоф и Елина Свитолина.

#Australian Open 2026 #Арина Сабаленка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
1
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
2
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
3
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
4
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
5
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от олимпийски игри
6
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Тенис

С перфектен сервис Зверев елиминира Лърнър Тиен и е първият полуфиналист в Мелбърн
С перфектен сервис Зверев елиминира Лърнър Тиен и е първият полуфиналист в Мелбърн
Иван Тиков: Амбициите ми са да развиваме школите, да открием талантливите деца на България Иван Тиков: Амбициите ми са да развиваме школите, да открием талантливите деца на България
Чете се за: 04:00 мин.
Бен Шелтен очаква шампиона Синер на четвъртфиналите Бен Шелтен очаква шампиона Синер на четвъртфиналите
Чете се за: 01:37 мин.
Кузманов победи брата на Стефанос Циципас на турнир в Манама Кузманов победи брата на Стефанос Циципас на турнир в Манама
Чете се за: 01:10 мин.
Иван Тиков е новият президент на Българската федерация по тенис Иван Тиков е новият президент на Българската федерация по тенис
Чете се за: 03:17 мин.
Швьонтек зае последното място на четвъртфиналите на Australian Open Швьонтек зае последното място на четвъртфиналите на Australian Open
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово
Чете се за: 00:37 мин.
Регионални
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
Чете се за: 01:05 мин.
САЩ и Канада
Блокадата на "Гюешево" и "Калотина" - какви са...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След като дете загина, а родителите му остават в реанимация - какви...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Тежка зима в САЩ: Десетки жертви и стотици отменени полети
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ