Поставената под №1 Арина Сабаленка е първата полуфиналистка на Откритото първенство на Австралия по тенис. Сабаленка надделя с 6:3 и 6:0 срещу 18-годишната американка Ива Йович.

Двубоят се проведе при екстремни условия – 38-градусова жега в Мелбърн, но това по никакъв начин не повлия на беларускинята. Сабаленка демонстрира мощ, стабилност и отлична физическа подготовка, като не остави шансове на младата си съперничка.

Сабаленка, двукратна шампионка от Мелбърн, поведе с 3:0 гейма с пробив във втория. При 5:3 водачката в схемата сервираше за спечелване на сета, но тук Йович оказа съпротива и имаше три геймбола за пробив. Сабаленка запази самообладание и приключи сета за 6:3.

Във втория интрига нямаше, като водачката в схемата не даде дори гейм на съперничката и приключи мача за час и половина игра.

След срещата световната №1 изрази задоволство от представянето си и подчерта, че е щастлива от победите над тенисистки от новото поколение. Преди Йович, тя отстрани и Виктория Мбоко.

„Изобщо не гледайте резултата. Не беше никак лесно. Тя е млада и изключително талантлива тенисистка. Много съм доволна от победата в два сета и от нивото, което показах днес“, каза Сабаленка.

Беларускинята остава непобедена от началото на сезона с актив от 10 победи. В битка за място на финала тя ще се изправи срещу победителката от мача между Коко Гоф и Елина Свитолина.