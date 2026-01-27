Елина Свитолина постигна експресна победа над Коко Гоф за полуфинал в Мелбърн

Украинката Елина Свитолина се класира за полуфинал на Откритото първенство на Австралия по тенис, след като постигна експресна победа над Коко Гоф (САЩ) с 6:1, 6:2. Четвъртфиналната среща премина за 59 минути, а Гоф не само не намери отговор на острите и прецизни удари на Свитолина, но и направи много непредизвикани грешки.

Нищо не даваше основание как ще се развие срещата, след като двете си размениха ранни пробиви в първия сет. След това обаче Свитолина започна да вкарва всяка топка по линиите и за Гоф стана трудно.

След 1:1 в първата част Свитолина спечели осем поредни гейма, за да поведе с 3:0 и във втория сет. Американката взе едно подаване и намали на 1:3, но истинското й лице се видя в последните два гейма, когато почти нямаше вярна топка. Едва три уинъра и 26 непредизвикани грешки нямаше как да й дадат нещо друго, освен загуба в два сета.

Сервисът ѝ – който тя подобри миналия сезон, след като се раздели с треньора си и нае специалист по биомеханика – не работеше. Това, че треньорът ѝ казва по време на мача просто да се опита да намери средата на корта, обобщи представянето ѝ.

За Свитолина класирането на полуфинала е първо за нея в Мелбърн изобщо, а също така увеличи серията й от поредни победи на 10. Никой не очакваше такъв развой, тъй като през миналият септември Свитолина приключи сезон 2025 преждевременно, позовавайки се на нуждата да „се възстанови и презареди“. Тенисистката се изстреля напред след началото на новата година. Украинката спечели 19-ата титла в кариерата си в Окланд и сега е в третата най-дълга серия от победи на ниво Про-тур в кариерата си. Предишните такива поредици бяха през 2017-а – 15 поредни победи, и през 2025 – 11 поредни.

Свитолина е загубила само един сет през 2026-а от Сонай Картал на четвъртфиналите в Окланд. Свитолина изоставаше от Картал с 3:5 в третия сет, преди да се измъкне с 6:4, 6:7(2), 7:6(5).

Успехът й над Гоф е под №24 срещу състезателки от Топ 5 в световната ранглиста. Четири от тези победи са дошли на турнири от Големия шлем, всички след завръщането ѝ от отпуск по майчинство.

В определени моменти днес в Мелбърн температурите достигнаха до 44°C, но това сякаш се отрази само на едната от двете тенисистки. Свитолина – бронзов медалист от последните Олимпийски игри, вече има баланс от две победи и две загуби срещу американката.

„Не е зле. Винаги съм мечтала да се върна тук след отпуската си по майчинство и да се върна в топ 10. Малко съм разсеяна обаче от кадрите на големия екран, на които Гоф разбива ракетата си на парчета. Може би е трябвало да го направи на корта, може би това щеше да я вдъхнови за действие“, каза усмихнатата Свитолина за представянето си.

Winning her way back into the top 10, one milestone at a time - a dream come true moment for Svitolina pic.twitter.com/O6v32eT0sl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2026

В следващия етап – последен преди мача за титлата, 12-ата в схемата Свитолина ще се изправи срещу Арина Сабаленка (Беларус). Сабаленка, №1 при дамите, по-рано днес отстрани младата американка Ива Йович също в два сета.