БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Организаторите на Australian Open задействаха политиката за екстремни горещини

Скалата за топлинен стрес на турнира достигна най-високата граница от 5.0.

Australian Open
Снимка: БТА
Организаторите на Откритото първенство на Австралия по тенис задействаха политиката за екстремни горещини в Мелбърн, което доведе до спиране на играта на външните кортове и затваряне на покривите на централните съоръжения.

Скалата за топлинен стрес на турнира достигна най-високата граница от 5.0 рано следобед, след като температурата достигна 40°C около 14:00 часа местно време.

Първият турнир от Големия шлем за тази година се провежда под политика за екстремни горещини, която взема предвид температурата на въздуха, степента на нагряване на повърхността, скоростта на вятъра и влажността, за да се оценят условията на игра.

Границата беше достигната малко след победата на Арина Сабаленка над Ива Йович с 6:3, 6:0 и покривът на централния корт „Род Лейвър Арена“ се затвори докато тенисистките напускаха игрището.

Организаторите, играчите и феновете се приготвяха за нов горещ ден, след като прогнозата посочи температури над 40°C за по-късните часове на деня, а опашките за зрители бяха много по-къси от обичайното.

Мачовете от турнира за хора в инвалидни колички бяха отложени с 24 часа заради тежките условия, а организаторите посъветваха феновете да си носят шапки, да пият много вода и да се възползват от вентилаторите, поставени из „Мелбърн Парк“.

Специални условия бяха въведени и за отговорните лица, включително за децата, подаващи топките, които ще стоят по-кратко на корта.

Арина Сабаленка е първата полуфиналистка на Откритото първенство на Австралия
Арина Сабаленка е първата полуфиналистка на Откритото първенство на Австралия
Лидерът в световната ранглиста при дамите спечели четвъртфинала си...
Чете се за: 01:47 мин.
