Астън Вила договори Асенсио

Отборът на Астън Вила е близо до подписване на постоянен договор с футболиста на Пари Сен Жермен Марко Асенсио.

29-годишният испанец игра под наем за отбора от Бирмингам през втората половина на сезон 2024/25. Според медиите на Острова, Астън Вила подготвя оферта за ПСЖ в размер на 15 милиона евро. Отбелязва се, че тази сума би трябвало да задоволи исканията на парижани.

В същото време английският клуб вече се е споразумял с Асенсио за тригодишен договор.

Самият Асенсио има договор с ПСЖ до юни 2026 г.