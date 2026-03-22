Атанас Рибарски определи разширения състав на националния отбор за юноши до 19 г. за европейските квалификации в Хърватия

Селекциoнерът на националния отбор на България за юноши до 19 години Атанас Рибарски определи разширения състав за европейските квалификации в Хърватия.

Родната селекция ще вземе участие в двубоите от Лига А, които ще се проведат между 25 и 31 март. Съперници на българския тим са Англия, Хърватия и Испания.

Срещите започват на 25 март, като всеки състав ще изиграе по три мача. България ще се изправи срещу едни от най-силните отбори в Европа, като двубоите ще се играят на два стадиона в страната домакин, съобщава от БФС.

Състав на България:

Вратари: Пламен Пенев, Огнян Владимиров

Защитници: Емануил Няголов, Алекс Тунчев, Валери Владимиров, Радослав Палазов, Борислав Стоичков, Иво Мотев, Даниел Кирилов

Полузащитници: Стефан Крумов, Калоян Божков, Радостин Стоилов, Кристиян Горянов, Марто Бойчев

Нападатели: Рикардо Николов, Никола Генчев, Самуил Цонов, Максим Минков, Димитър Мрънков, Кристиян Михайлов

Програмата за българския тим:

На 25 март от 13:00 часа (българско време): България се изправя срещу Англия на стадион „Спортски парк НК Граничар Коториба“ в Хърватия

На 28 март от 16:30 часа (българско време): България среща Хърватия на стадион „Сити Център Кризевци“

На 31 март от 15:45 часа (българско време): България играе срещу Испания на стадион „Спортски парк НК Граничар Коториба“ в Хърватия