Атлетик Билбао се изравни на върха с Реал Мадрид в Ла Лига

Атлетик Билбао се изравни с лидера в генералното класиране на Ла Лига Реал Мадрид, след като извоюва трудна победа с 2:1 срещу Бетис като гост. Баските и столичаните са перфектни до момента с по девет точки.

Гостите поведоха след час игра с автогол на Марк Бартра, а Айтор Паредес покачи на 2:0 след центриране на Роберт Наваро. Баските обаче получиха гол в добавеното време от Седрик Бакамбу, но домакините нямаха повече време и не успяха да върнат и второто попадение. Така андалусийците останаха осми в Ла Лига.

Еспаньол спечели с 1:0 като домакин на Осасуна, с което каталунците се изкачиха на четвърто място в класирането. Те имат седем точки и две по-малко от Билбао и Реал Мадрид.

Мачът бе равностоен, а Еспаньол вкара единствения гол в 53-ата минута. Омар Ел Хилали предизвика разбъркване в наказателното поле с центриране, а Карлос Ромеро се възползва и бе точен за крайното 1:0 в полза на каталунците.

Осасуна остана на 13-о място с три точки, постигнати при победата с 1:0 срещу Валенсия в предния кръг.

По-рано Виляреал пропусна възможност да се изравни с лидерите, след като завърши наравно 1:1 срещу Селта Виго.

Никола Пепе даде преднина на "жълтата подводница", но Борха Иглесиас върна гола в четвъртата минута на добавеното време.