Аякс си осигури участие в Лигата на конференциите

Грандът на нидерландския футбол Аякс ще играе в европейските клубни турнири и през следващия сезон, след като успя да спечели с дузпи финалния плейоф с Утрехт за място в Лигата на конференциите.

Срещата завърши 5:4 в полза на Аякс след изпълнението на наказателните удари, като в редовното време двата тима приключиха при 0:0, а в продълженията си размениха по един гол.

Дейви Клаасен даде аванс на амстердамци в 96-ата минута, но точно десет по-късно Утрехт изравни чрез Дживай Зекиел.

При дузпите и четиримата изпълнители за Аякс реализираха, а техният вратар Маартен Паес отрази изстрелите на Себастиен Але и Суфиан ел Каруани.

На есен Аякс ще започне европейското си участие от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Другите нидерландски представителите в Европа ще бъдат ПСВ Айндховен и Фейенорд в основната фаза на Шампионската лига, НЕК Наймеген в квалификациите на Шампионската лига, АЗ Алкмаар в основната фаза на Лига Европа и Твенте в квалификациите на Лига Европа.