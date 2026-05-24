Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд се изправят един срещу друг в мача за Суперкупата на Германия

Победата на Байерн Мюнхен за Купата на Германия е добра новина за съперниците им Борусия Дортмунд, защото им дава допълнителна възможност да спечелят още една титла и парични премии чрез Суперкупата на Германия.

В мача за Суперкупата обикновено участват шампионът на Бундеслигата и носителят на Купата на страната. Байерн спечели и двата трофея, побеждавайки Щутгарт на финала за Купата снощи, след като по-рано стана шампион пред Борусия Дортмунд. В такива случаи подгласникът в Бундеслигата, а не финалистът за Купата, е другият отбор, който играе в двубоя за Суперкупата.

Срещата е насрочена за 22 август, като мястото на провеждане все още не е ясно. Байерн и Борусия Дортмунд се срещнаха за последно в Суперкупата през 2021-а, когато Байерн спечели с 3:1.

Победителят получава 3 милиона евро премия, а загубилият отбор - 2 милиона евро.