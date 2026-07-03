Байерн Мюнхен привлече германския национал Натаниел Браун

Байерн Мюнхен официално обяви привличането на германския национал Натаниел Браун. 23-годишният футболист преминава от Айнтрахт Франкфурт и подписа договор с шампионите на Германия до 30 юни 2031 година.

Главният изпълнителен директор на клуба Ян-Кристиан Дрезен определи Браун като играч, който напълно отговаря на профила на съвременния футболист.

„Натаниел Браун притежава качества, които са изключително ценени в модерния футбол. Той се разви впечатляващо със своята скорост и динамика, а ние сме убедени, че ще пасне отлично на Байерн. С този трансфер отново показваме желанието си да привличаме най-добрите млади германски футболисти“, заяви Дрезен.

Спортният директор Макс Еберл също подчерта потенциала на новото попълнение.

"Той демонстрира качествата си и на световното първенство. Може да играе както в защитата, така и в халфовата линия и ще ни даде повече варианти в състава“, коментира Еберл.

Самият Браун не скри вълнението си от трансфера.

"Байерн е един от най-добрите клубове в света. За мен е огромна чест да играя тук, а фактът, че съм родом от Бавария, прави всичко още по-специално. Винаги съм мечтал да се боря за най-големите трофеи. Разговорите с ръководството и най-вече с Венсан Компани ме убедиха, че това е правилната стъпка за развитието ми“, каза новият футболист на баварците.

Роденият в Амберг Браун започва кариерата си в Ян Регенсбург, а през 2022 година подписва първия си професионален договор с Нюрнберг. От сезон 2024/25 защитава цветовете на Айнтрахт Франкфурт, за който записва 75 официални мача, седем гола и 13 асистенции. Германецът вече има и осем срещи за представителния тим на страната си, като отбеляза първото си попадение при победата със 7:1 над Кюрасао на световното първенство.