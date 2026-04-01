Байерн обърка сметките на Фенербахче в Евролигата

"Фенерите" са на път да загубят лидерската позиция в турнира на богатите.

Лидерът в баскетболната Евролига Фенербахче претърпя трета поредна и общо четвърта загуба в последните си пет мача, след като откри 35-ия предпоследен кръг на редовния сезон с поражение 76:85 при гостуването си на Байерн Мюнхен.

Така „фенерите“ се поставиха в ситуация, че може и да загубят лидерството, тъй като кръг преди края продължават с баланс 23 победи и 12 загуби. Веднага след тях с мач по-малко са Олимпиакос (Пирея) и Реал (Мадрид) с по 22/12.

Но ситуацията на „фенерите“ – които са и миналогодишните шампиони на Евролигата, започна да се влошава не само в Европа, но и в турската Суперлига, където паднаха два пъти от Ерокспор и от Бурсаспор. От друга страна пък тимът на Байерн е на 14-о място с 15 победи и 20 поражения и без шанс да продължи напред.

Гостите от Истанбул започнаха доста вяло мача и след първата четвърт изоставаха с 13 точки разлика – 12:25. И въпреки подобрената стрелба през втората, то полувремено отново беше за Байерн – 43:30. Фенербахче, завърнал се по-силен от съблекалнята, успя да намали разликата до 7 точки преди последната четвърт, но не успя да преодолее германския отбор и загуби мача със 76:85.

Ненад Димитриевич вкара 22 точки за Байерн, а Джъстиниън Джесъп добави 16, включително и решаващия кош за 82:76 секунди преди края от нищожен ъгъл. Уейниен Гейбриъл взе 16 борби под кошовете и помогна в защитата. За Фенербахче Тарик Биберович отбеляза 21, а Тейлън Хортън-Тъкър беше вторият в състава им с двуцифрен актив и приключи мача с 13.

#Евролига 2025/26 #БК Фенербахче #БК Байерн Мюнхен

