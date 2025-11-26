БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България помага на учени по целия свят да изследват Световния океан

Нов доклад на Международната мрежа за океански наблюдения посочва България като една от страните, активно наблюдаващи Световния океан. Учени от Института по океанология към БАН, Софийския университет и Националния институт по метеорология и хидрология използват специални плаващи уреди.

Тези уреди събират данни за водата в Черно море – температура, чистота и промени в природата, които се изпращат към големи международни системи. Така нашата страна помага на учените по целия свят да разбират как се променя океанът и как климатът му влияе.

Министерството на образованието подпомага работата с нужната техника, позволявайки на българските учени да участват в световни проекти за опазване на моретата и океаните.

