България приема и втората евроквалификация по волейбол за жени под 18 г.

България ще бъде домакин и на втората квалификация за европейско първенство по волейбол за жени под 18 години.

Българките не успяха да се класират от първи път, след като загубиха финала срещу Турция с 1:3. Сега турнирът отново ще е в зала „Христо Ботев“.

България ще се срещне с Румъния, Гърция и Швеция. Воденият от Атанас Петров отбор победи първите два съперника през този месец. Мачовете са в периода 27-29 март и отново ще бъдат в зала „Христо Ботев“. За европейското първенство се класира първият от всяка квалификационна група, както три от петте най-добри втори.