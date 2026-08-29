България с Александър Везенков и дебютант срещу Румъния по пътя към Евробаскет 2029

Мъжкият национален отбор на България по баскетбол започва участието си във втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. „Лъвовете“ гостуват на Румъния в неделя от 18:00 часа в град Тулча в първия си двубой от група D.

Селекционерът Любомир Минчев вече определи състава, на който ще разчита за срещата. Голямата звезда Александър Везенков е сред избраниците, а официален дебют с националния екип предстои да направи американският гард Умоджа Гибсън.

В състава настъпиха и няколко промени преди гостуването. Центровете Андрей Иванов и Кристиян Занов отпаднаха от групата, докато на тази позиция се завръща Емил Стоилов. Иван Спиров също няма да бъде на разположение за двубоя.

Съставът на България за мача с Румъния:

Александър Везенков

Умоджа Гибсън

Борислав Младенов

Иван Алипиев

Павлин Иванов

Александър Стоименов

Константин Тошков

Емил Стоилов

Цветомир Чернокожев

Александър Гавалюгов

Мирослав Васов

Йордан Минчев

Срещата с Румъния поставя началото на новия етап от битката на България за място на Евробаскет 2029, чиито домакини ще бъдат Испания, Гърция, Словения и Естония.







