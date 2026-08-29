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България с Александър Везенков и дебютант срещу Румъния по пътя към Евробаскет 2029

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Спорт
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Умоджа Гибсън ще изиграе първия си мач за националния отбор, а Любомир Минчев определи състава за старта на втория етап от предварителните квалификации

България с Александър Везенков и дебютант срещу Румъния по пътя към Евробаскет 2029
Снимка: Startphoto.bg
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Мъжкият национален отбор на България по баскетбол започва участието си във втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. „Лъвовете“ гостуват на Румъния в неделя от 18:00 часа в град Тулча в първия си двубой от група D.

Селекционерът Любомир Минчев вече определи състава, на който ще разчита за срещата. Голямата звезда Александър Везенков е сред избраниците, а официален дебют с националния екип предстои да направи американският гард Умоджа Гибсън.

В състава настъпиха и няколко промени преди гостуването. Центровете Андрей Иванов и Кристиян Занов отпаднаха от групата, докато на тази позиция се завръща Емил Стоилов. Иван Спиров също няма да бъде на разположение за двубоя.

Съставът на България за мача с Румъния:

Александър Везенков
Умоджа Гибсън
Борислав Младенов
Иван Алипиев
Павлин Иванов
Александър Стоименов
Константин Тошков
Емил Стоилов
Цветомир Чернокожев
Александър Гавалюгов
Мирослав Васов
Йордан Минчев

Срещата с Румъния поставя началото на новия етап от битката на България за място на Евробаскет 2029, чиито домакини ще бъдат Испания, Гърция, Словения и Естония.



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#Предварителни квалификации за Евробаскет 2029 #Български национален отбор по баскетбол за мъже #Александър Везенков

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