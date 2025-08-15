БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 01:37 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България се изкачи на 29-о място в ранглистата на УЕФА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

Лудогорец, Левски и Арда ще играят плейофни двубои.

Сабах – Левски
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

България се изкачи на 29-о място в ранглистата на УЕФА в европейските клубни турнири. Прогресът се дължи на силното представяне на Арда и Левски, които в четвъртък вечер си гарантираха място в плейофите на Лигата на конференциите.

Българският шампион Лудогорец също ще играе плейоф, но за влизане в основната фаза на Лига Европа.

България събра коефициент 18.375 и изпревари от 29-ото място Русия, чиито отбори са отстранени от европейските клубни турнири през последните години заради руската военна инвазия в Украйна.

#ранглиста на УЕФА #ПФК Левски София #ПФК Арда Кърджали #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
2
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
5
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
6
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
4
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
5
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Български футбол

ЦСКА привлече бивш играч на Лацио
ЦСКА привлече бивш играч на Лацио
Боримиров: Няма да искаме отлагане на мача с Ботев (Враца) Боримиров: Няма да искаме отлагане на мача с Ботев (Враца)
Чете се за: 01:12 мин.
Община Варна съобщи за промяна в движението поради градското дерби Община Варна съобщи за промяна в движението поради градското дерби
Чете се за: 01:12 мин.
Ясни са съдийските наряди на Левски и Арда в плейофите на Лигата на конференциите Ясни са съдийските наряди на Левски и Арда в плейофите на Лигата на конференциите
Чете се за: 01:55 мин.
Рефер с голям опит във Висшата лига ще бъде главен съдия на Шкендия - Лудогорец Рефер с голям опит във Висшата лига ще бъде главен съдия на Шкендия - Лудогорец
Чете се за: 02:57 мин.
Лумбард Делова тренира с ЦСКА Лумбард Делова тренира с ЦСКА
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО) Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между...
Чете се за: 07:42 мин.
По света
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
Чете се за: 01:10 мин.
Политика
Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Слънчево и горещо през уикенда, валежи и захлаждане от понеделник
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ