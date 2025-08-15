България се изкачи на 29-о място в ранглистата на УЕФА в европейските клубни турнири. Прогресът се дължи на силното представяне на Арда и Левски, които в четвъртък вечер си гарантираха място в плейофите на Лигата на конференциите.



Българският шампион Лудогорец също ще играе плейоф, но за влизане в основната фаза на Лига Европа.

България събра коефициент 18.375 и изпревари от 29-ото място Русия, чиито отбори са отстранени от европейските клубни турнири през последните години заради руската военна инвазия в Украйна.