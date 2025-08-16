БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българските баскетболни национали до 14 г. отстъпиха на Румъния на турнир в Словения

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

За националите предстои мач с Австрия.

Баскетбол момчета България национален отбор до 14 г.
Снимка: БФ Баскетбол
Слушай новината

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 години допусна поражение на турнира “Feel Slovenia Ball”. В Словени градец тимът на Петьо Колев и Венцислав Костов отстъпи на Румъния с 49:73 в първия си мач от тези за разпределение на местата от 5-то до 8-мо на турнира.

Симеон Стоименов се отчете с 9 точки и 7 борби за България. Никола Тодоров добави 8 и 6 борби.

Ерик Сава бе най-резултатен за победителите с 14 точки.

Българите стояха близо до съперника през по-голямата част от двубоя. В последните 10 минути обаче румънците решиха всичко след 28:10 в своя полза, оформяйки крайното 73:49.

Националите до 14 г. са с баланс от 0-4 на турнира. Утре (17 август) от 10.30 часа младите българи ще играят срещу Австрия.

#Български национален отбор по баскетбол за момчета до 14 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
1
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
2
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
3
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
4
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
5
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща...
Зеленски: Разчитаме на Америка
6
Зеленски: Разчитаме на Америка

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
5
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Баскетбол

Българските национали до 16 г. завършиха 14-и на Евробаскет
Българските национали до 16 г. завършиха 14-и на Евробаскет
Илиян Пищиков остава в Балкан за новия сезон Илиян Пищиков остава в Балкан за новия сезон
Чете се за: 00:25 мин.
Георги Герганов: Участието ми в националния отбор e сбъдната мечта Георги Герганов: Участието ми в националния отбор e сбъдната мечта
Чете се за: 01:42 мин.
България ще спори за 13-ото място на Евробаскет за кадети до 16 години България ще спори за 13-ото място на Евробаскет за кадети до 16 години
Чете се за: 01:50 мин.
Националите по баскетбол до 14 г. завършиха груповата фаза без победа на турнир в Словения Националите по баскетбол до 14 г. завършиха груповата фаза без победа на турнир в Словения
Чете се за: 01:12 мин.
Росен Барчовски: Дано публиката ни помогне в мача с Австрия Росен Барчовски: Дано публиката ни помогне в мача с Австрия
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?
Чете се за: 08:07 мин.
По света
Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка” Европейските лидери за срещата Тръмп-Путин: “Няма сделка, докато няма сделка”
Чете се за: 03:55 мин.
По света
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъжа, който...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Заловиха 245 кг марихуана на българо-турската граница
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
Продължава борбата с пожара край село Илинденци в Пирин
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ