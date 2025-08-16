Българските баскетболни национали до 14 г. отстъпиха на Румъния на турнир в Словения

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 години допусна поражение на турнира “Feel Slovenia Ball”. В Словени градец тимът на Петьо Колев и Венцислав Костов отстъпи на Румъния с 49:73 в първия си мач от тези за разпределение на местата от 5-то до 8-мо на турнира.

Симеон Стоименов се отчете с 9 точки и 7 борби за България. Никола Тодоров добави 8 и 6 борби.

Ерик Сава бе най-резултатен за победителите с 14 точки.

Българите стояха близо до съперника през по-голямата част от двубоя. В последните 10 минути обаче румънците решиха всичко след 28:10 в своя полза, оформяйки крайното 73:49.

Националите до 14 г. са с баланс от 0-4 на турнира. Утре (17 август) от 10.30 часа младите българи ще играят срещу Австрия.