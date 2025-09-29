Българските момичета – световни шампионки по футбол на маса (джаги)

България се качи на световния връх във футбола на маса (джаги) при дамите.

Катерина Атанасова, Светлана Жечкова, Ива Георгиева, Станислава Стайкова и Таня Кренчева изграждат част от българския национален отбор по джаги.

"Усещането е незабравимо. Бяхме изпълнение с гордост и удовлетворение", сподели капитанът на отбора Катерина Атанасова в интервю за предаването "100% будни".

Отборът отправи апел към Министерството на младежта и спорта и министъра Иван Пешев.

"Бихме искали джагите да бъдат спорт в България. Искаме нашите успехи да са гордост за всеки един българин", гласи посланието на тима.

Останалите националки разказаха за страстта и любовта към играта, която изпитват. Капитанът на отбора демонстрира тънкостите на спорта на водещия Стефан Щерев.

Вижте целия разговор във видеото.