Няма да има режим на водата във Велико Търново
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Българските момичета – световни шампионки по футбол на маса (джаги)

от БНТ
Спорт
Отборът отправи апел към ММС и иска джагите да бъдат разпознати като официален спорт.

България се качи на световния връх във футбола на маса (джаги) при дамите.

Катерина Атанасова, Светлана Жечкова, Ива Георгиева, Станислава Стайкова и Таня Кренчева изграждат част от българския национален отбор по джаги.

"Усещането е незабравимо. Бяхме изпълнение с гордост и удовлетворение", сподели капитанът на отбора Катерина Атанасова в интервю за предаването "100% будни".

Отборът отправи апел към Министерството на младежта и спорта и министъра Иван Пешев.

"Бихме искали джагите да бъдат спорт в България. Искаме нашите успехи да са гордост за всеки един българин", гласи посланието на тима.

Останалите националки разказаха за страстта и любовта към играта, която изпитват. Капитанът на отбора демонстрира тънкостите на спорта на водещия Стефан Щерев.

Вижте целия разговор във видеото.

#100% будни

