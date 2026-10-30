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Българско шоу в Евролигата, Милър-Макинтайър и Везенков изведоха Олимпиакос до нова победа

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Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
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Двамата национали реализираха общо 47 точки при успеха с 84:78 над Олимпия Милано, а гръцкият гранд продължава битката за първото място

българско шоу евролигата милър макинтайър везенков изведоха олимпиакос нова победа
Снимка: Официален сайт на БК Олимпиакос
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Българските баскетболни национали Коди Милър-Макинтайър и Александър Везенков изиграха ключова роля за поредния успех на Олимпиакос в Евролигата. Гръцкият гранд се наложи с 84:78 над Олимпия Милано в двубой от деветия кръг на най-престижния европейски клубен турнир, а двамата българи бяха основните фигури за победителите.

Милър-Макинтайър завърши като най-резултатен баскетболист в срещата с 24 точки, към които добави 3 борби и 4 асистенции. Плеймейкърът демонстрира отлична стрелба от далечна дистанция, реализирайки четири тройки от девет опита.

Не по-малко впечатляващо беше представянето на Александър Везенков. Най-полезният играч в Евролигата през миналия сезон отбеляза 23 точки, овладя 4 борби и записа една асистенция, като отново показа класата си в нападение.

Двамата национали реализираха общо 47 от 84-те точки на Олимпиакос и имаха решаващ принос за успеха пред собствена публика.

Срещата в Атина обаче се оказа далеч от лесна за домакините, които трябваше да се справят с отсъствието на двама важни баскетболисти - Еван Фурние и Жан Монтеро. Вторият е със скъсан менискус и има опасност да пропусне остатъка от сезона.

Първото полувреме премина при изключително равностойна игра, като нито един от двата отбора не успя да изгради сериозно предимство. След първите 20 минути резултатът беше равен – 44:44, което остави интригата напълно отворена.

След почивката Олимпиакос значително подобри представянето си в защита. Гръцкият тим ограничи съперника до по 17 точки в третата и четвъртата част, което се оказа решаващо за крайния успех.

Освен Милър-Макинтайър и Везенков, важен принос за победителите имаше и Тайсън Уорд, който добави 14 точки. За Олимпия Милано най-резултатен беше Ар Джей Коул със 17 точки.

С победата Олимпиакос затвърди позицията си сред водещите отбори в Евролигата. Гръцкият гранд заема второто място във временното класиране със седем победи и две загуби, като има идентичен баланс с лидера Панатинайкос.

Олимпия Милано продължава трудния си старт на сезона и остава на предпоследната 19-а позиция с едва един успех и осем поражения.

#Евролига 2026/2027 #Коди Милър-Макинтайър #БК Олимпиакос #Александър Везенков

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