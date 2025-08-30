БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

Българското училище "Родна реч" отвори врати за първия учебен ден

Чете се за: 02:42 мин.
По света
115 деца на наши емигранти в Норвегия ще изучават български език и литература, история и география

В последната събота на август българското училище "Родна реч" в столицата на Норвегия Осло отвори врати за първия учебен ден. Близо 12 хиляди наши сънародници са трайно установени в скандинавската държава, но продължават да държат висок българския дух с различни инициативи и идеи.

115 деца на наши емигранти в Норвегия ще изучават български език и литература, история и география. От тях 11 прекрачват прага на училището за първи път.

Жасмина Средкова - директор на Българско училище “Родна реч” в Осло: "Нашата мисия е да учим децата на родолюбие, на вяра. Тук те получават много предизвикателства. Учат се на българските традиции, българските празници и обичаи. Изучават българската история."

Първият учебен днес с вълнение посрещнаха и родителите. Един от тях - Калоян Бояджиев е в Осло вече 23 години. Той е балетмайстор на основната трупа на Норвежкия национален балет, а наскоро постави “Ромео и Жулиета” по музика на Сергей Прокофиев на сцената на Софийската опера.

Калоян Бояджиев: "Аз много се гордея, че в нашето семейство се говори един чист и хубав език, и затова много държа децата ми да учат на български, да пишат. Общността е невероятна и най-вече с помощта на нашия посланик Иванова, която ни прави още по-задружни".

Класните стаи на училището се намират в сграда на българското посолство в Кралство Норвегия, а с дейността си през последните години мисията ни в Осло се грижи да пренесе част от българските традиции на 3000 километра от дома, както и максимално да популяризира страната ни в Норвегия и да развие политическия диалог между двете страни.

Десислава Иванова - извънреден и пълномощен посланик на Р България в Кралство Норвегия: "Стараем се да поддържаме връзката на нашата общност с България. Да поддържаме българския език и да правим всичко възможно нашите сънародници тук и особено малките, растящи в чужбина, да продължават да имат усещането за принадлежност към българския род."

Училище “Родна реч” разполага с трима преподаватели, а възпитаниците му участват в редица национални и международни конкурси.

По темата работи Радостин Любомиров.

