Балкан Ботевград подписа с шампион на НБА

Баскетболният Балкан (Ботевград) обяви привличането на Алекс Дукас, съобщиха от клуба. Австралийският състезател е минал през НБА и има във визитката си титла с Оклахома Сити Тъндър.

„Австралийското крило идва при нас с шампионски печат от най-високо ниво! През 2025 г. става НБА шампион с Оклахома Сити Тъндър, а след това продължава в австралийската НБЛ с Бризбейн Булетс. В Сейнт Мери’с Дукас изгражда силна колежанска кариера, преди да направи скок в НБА, a сега, след всички постигнати върхове в кариерата си, идва и носи международен опит и висок баскетболен интелект към състава ни точно преди историческия ни дебют в Еврокъп. Добре дошъл в зелено-бялото семейство, Алекс!“, се казва в съобщението на Балкан.