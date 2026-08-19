Балкан привлече американския гард Джаванте Маккой

Баскетболният шампион Балкан Ботевград привлече американеца Джаванте Маккой, информираха от клуба в социалните мрежи.

Гардът има богат опит от Джи Лийг - играл е за Саут Бей Лейкърс, Остин Спърс, Мотор Сити Круз и Гранд Рапидс Голд, преди последно да защитава цветовете на Елицур Нетаня в израелската Уинър лига, където отбелязва кариерен рекорд от 35 точки.

Маккой изгражда силна колежанска кариера в Бостънския университет, където остава лидер за всички времена по изиграни минути и мачове в историята на програмата.