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Балкан привлече американския гард Джаванте Маккой

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Шампионът на България продължава да обогатява селекцията си

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Снимка: БГНЕС
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Баскетболният шампион Балкан Ботевград привлече американеца Джаванте Маккой, информираха от клуба в социалните мрежи.

Гардът има богат опит от Джи Лийг - играл е за Саут Бей Лейкърс, Остин Спърс, Мотор Сити Круз и Гранд Рапидс Голд, преди последно да защитава цветовете на Елицур Нетаня в израелската Уинър лига, където отбелязва кариерен рекорд от 35 точки.

Маккой изгражда силна колежанска кариера в Бостънския университет, където остава лидер за всички времена по изиграни минути и мачове в историята на програмата.

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