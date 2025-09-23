БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Балкан стартира участието си на ФИБА Къп утре срещу германци

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

При победа в двата мача, българският отбор ще попадне в група G на надпреварата.

балкан финишира втори турнира ботевград
Снимка: balkan-basket.com
Слушай новината

Мъжкият баскетболен тим на Балкан (Ботевград) се подготвя за първия си мач от квалификациите за турнира ФИБА Къп (Купата на ФИБА Европа).

Утре, 24 септември, състезателите на Балкан ще гостуват на германския Раста (Фехта) от 20:30 часа, а реваншът предстои на 1 октомври в Ботевград от 19:00 часа.

Ако успее да преодолее Раста, българският отбор ще попадне в група G на ФИБА Къп, в която са още отборите на Спортинг Лисабон (Португалия), Динамо Сасари (Италия) и Вълча 1924 (Румъния).

Раста завърши на 12-о място в първенството на Германия през миналия сезон, а в състава за предстоящия сезон има четирима американци - Тевин Браун (гард, 195 см, 27 г), Томи Кузе (гард, 188 см, 27 г), Малкълм Дендридж (център, 206 см, 24 г) и Алонсо Вердже Джуниър (гард, 190 см, 24 г).

Германският отбор разполага и със състезател с канадски паспорт - Лойд Панди (крило, 193 см, 25 г), както и хърватски баскетболист - Доминик Долич (гард, 190 см, 18 г). Сред останалите в тима се отличава високият 211 сантиметър център Линус Руф (20 г).

#БК Раста (Фехта) #Купата на ФИБА Европа 2025/26 #БК Балкан Ботевград

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
1
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
2
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
3
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови молби, с които се оспорва решението за приемане на България в еврозоната
4
Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови...
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
5
Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава
Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над ядрените оръжия
6
Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Български баскетбол

Спартак Плевен започва участието си в международна лига срещу хървати
Спартак Плевен започва участието си в международна лига срещу хървати
Апоел плаща шестцифрена годишна заплата на Борислав Младенов Апоел плаща шестцифрена годишна заплата на Борислав Младенов
Чете се за: 01:15 мин.
Миньор картотекира 16-годишен за мачовете от НБЛ Миньор картотекира 16-годишен за мачовете от НБЛ
Чете се за: 00:40 мин.
БК ЦСКА обяви програмата на международния турнир за юноши до 18 г. БК ЦСКА обяви програмата на международния турнир за юноши до 18 г.
Чете се за: 00:30 мин.
Олимпиакос №1 на турнир в Крит, Александър Везенков с ключова роля Олимпиакос №1 на турнир в Крит, Александър Везенков с ключова роля
Чете се за: 03:15 мин.
Любомир Киров: Срещу Калев/Крамо показахме характер, който ще ни трябва занапред Любомир Киров: Срещу Калев/Крамо показахме характер, който ще ни трябва занапред
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от пет години
Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ) Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация" заради казуса "Дружба" Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация" заради казуса "Дружба"
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Обиски и арести при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Потребителската кошница у нас поскъпна с 1 лев
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ