Балкан стартира участието си на ФИБА Къп утре срещу германци

Мъжкият баскетболен тим на Балкан (Ботевград) се подготвя за първия си мач от квалификациите за турнира ФИБА Къп (Купата на ФИБА Европа).

Утре, 24 септември, състезателите на Балкан ще гостуват на германския Раста (Фехта) от 20:30 часа, а реваншът предстои на 1 октомври в Ботевград от 19:00 часа.

Ако успее да преодолее Раста, българският отбор ще попадне в група G на ФИБА Къп, в която са още отборите на Спортинг Лисабон (Португалия), Динамо Сасари (Италия) и Вълча 1924 (Румъния).

Раста завърши на 12-о място в първенството на Германия през миналия сезон, а в състава за предстоящия сезон има четирима американци - Тевин Браун (гард, 195 см, 27 г), Томи Кузе (гард, 188 см, 27 г), Малкълм Дендридж (център, 206 см, 24 г) и Алонсо Вердже Джуниър (гард, 190 см, 24 г).

Германският отбор разполага и със състезател с канадски паспорт - Лойд Панди (крило, 193 см, 25 г), както и хърватски баскетболист - Доминик Долич (гард, 190 см, 18 г). Сред останалите в тима се отличава високият 211 сантиметър център Линус Руф (20 г).