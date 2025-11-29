Барселона оглави Ла Лига след домакински успех над Алавес

Барселона победи Алавес с 3:1 в мач от 14-ия кръг на Ла Лига. С успеха шампионите оглавиха класирането.

Гостите изненадаха своя опонент и откриха резултата на стадион "Камп Ноу" в Барселона след само 43 секунди игра. Пабло Ибанес се разписа от непосредствена близост след разбъркване в наказателното поле след ъглов удар.

Възпитаниците на Ханзи Флик побързаха да възобновят равенството в 8-ата минута. Ламин Ямал отправи мощен шут, след като бе оставен непокрит на задна греда.

Каталунците стигнаха до обрат в 26-ата минута. Жерард Мартин изведе Рафиня в наказателното поле. Бразилецът върна топката назад към Дани Олмо, който връхлетя кълбото и с удар от движение направи резултата 2:1.

В предпоследната минута от редовното време на първата част Ламин Ямал пропусна да удвои головата си сметка. Фланговият футболист финтира вратаря Антонио Сивера, но не уцели опразнената врата, защото стреля в лявата греда от малък ъгъл.

След почивката играчите в червено-сини екипи отправиха три точни удара, с които Антонио Сивера се справи. Стражът все пак се пропука в добавеното време, когато Ламин Ламал изведе Дани Олмо сам срещу вратаря и полузащитникът не сгреши.

Барселона оглави класирането с актив от 34 точки. Алавес остава на 13-ата позиция в подреждането с 14 пункта.