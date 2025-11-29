БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата...
Чете се за: 01:27 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Барселона оглави Ла Лига след домакински успех над Алавес

Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Каталунците допуснаха гол в 43-ата секунда, но стигнаха до трите точки.

Барселона Дани Олмо
Снимка: БТА
Барселона победи Алавес с 3:1 в мач от 14-ия кръг на Ла Лига. С успеха шампионите оглавиха класирането.

Гостите изненадаха своя опонент и откриха резултата на стадион "Камп Ноу" в Барселона след само 43 секунди игра. Пабло Ибанес се разписа от непосредствена близост след разбъркване в наказателното поле след ъглов удар.

Възпитаниците на Ханзи Флик побързаха да възобновят равенството в 8-ата минута. Ламин Ямал отправи мощен шут, след като бе оставен непокрит на задна греда.

Каталунците стигнаха до обрат в 26-ата минута. Жерард Мартин изведе Рафиня в наказателното поле. Бразилецът върна топката назад към Дани Олмо, който връхлетя кълбото и с удар от движение направи резултата 2:1.

В предпоследната минута от редовното време на първата част Ламин Ямал пропусна да удвои головата си сметка. Фланговият футболист финтира вратаря Антонио Сивера, но не уцели опразнената врата, защото стреля в лявата греда от малък ъгъл.

След почивката играчите в червено-сини екипи отправиха три точни удара, с които Антонио Сивера се справи. Стражът все пак се пропука в добавеното време, когато Ламин Ламал изведе Дани Олмо сам срещу вратаря и полузащитникът не сгреши.

Барселона оглави класирането с актив от 34 точки. Алавес остава на 13-ата позиция в подреждането с 14 пункта.

#Ла Лига 2025/26 # Барселона #Алавес

