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Баскетболните национали до 16 г. заминаха за Румъния за участие в европейското първенство - Дивизия Б

от БНТ
10:43, 31.07.2023
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Снимка: БФ баскетбол
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Националният отбор за момчета до 16-годишна възраст замина днес за Питещ, Румъния, където в петък започва участието си в европейското първенство в Дивизия Б.

Шампионатът започва на 4 август, но преди това отборът, воден от Стойо Чолаков, ще изиграе контролни срещи с домакините, като първият мач е днес.

В първия си двубой от европейското първенство нашите момчета ще играят с тима на Нидерландия на 4 август от 15:30 ч. На 5 август срещаме Португалия, на 6 август се изправяме срещу Словакия, на 9 август е мачът ни срещу Швеция.

Треньорът Стойо Чолаков и помощниците му Янко Янков и Тодор Тодоров са избрали следните играчи, които ще се борят за промоция в Дивизия А:

Мартин Александров БУБА Баскетбол

Калоян Колев ЦСКА

Александър Божков Фуенлабрада, Испания

Стефан Касабов Тунджа

Ивайло Скрински БУБА Баскетбол

Антоан Виденов Дунав Русе

Калоян Балканджиев Баскония, Испания

Михаил Калинов Доростол

Кристиян Каменски Шумен

Даниел Хинков Лудвигсберг, Германия

Марк Шопов Тунджа

Владислав Станев Шумен

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