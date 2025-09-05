Баскетболните национали в първа урна за жребия на предварителните европейски квалификации

Българският национален отбор по баскетбол за мъже попадна в първа урна за жребия на първия етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Росен Барчовски е топ поставена за тегленето, което ще се състои на 8 септември (понеделник) от 11:30 часа българско време.Компания на българите в първа урна правят Северна Македония и Словакия.

Ето и разпределението по урни:

Първа: България, Северна Македония, Словакия

Втора: Косово, Норвегия, Ирландия

Трета: Люксембург, Армения, Албания

Четвърта: Азербайджан

Тимовете ще бъдат разпределени в три групи, като едната от тях ще бъде с четири отбора, докато другите две ще са с по три. Мачовете от първата фаза на пресявките ще бъдат изиграни в три игрови прозореца - ноември 2025 година, февруари и юни/юли 2026 г.

Място във втория кръг на предварителните европейски квалификации ще намерят победителите от всяка група и най-добре представилият се втори отбор. Към тях ще се присъединят отпадналите осем тима от първата фаза на същинските квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година.

Жребият ще бъде предаван на живо в Yotube канала на ФИБА.