БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Баскетболните национали в първа урна за жребия на предварителните европейски квалификации

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Селекцията на Росен Барчовски ще научи своите съперници за първата фаза в началото на следващата седмица.

България мъже баскетбол
Снимка: БФ Баскетбол
Слушай новината

Българският национален отбор по баскетбол за мъже попадна в първа урна за жребия на първия етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Росен Барчовски е топ поставена за тегленето, което ще се състои на 8 септември (понеделник) от 11:30 часа българско време.Компания на българите в първа урна правят Северна Македония и Словакия.

Ето и разпределението по урни:

Първа: България, Северна Македония, Словакия

Втора: Косово, Норвегия, Ирландия

Трета: Люксембург, Армения, Албания

Четвърта: Азербайджан

Тимовете ще бъдат разпределени в три групи, като едната от тях ще бъде с четири отбора, докато другите две ще са с по три. Мачовете от първата фаза на пресявките ще бъдат изиграни в три игрови прозореца - ноември 2025 година, февруари и юни/юли 2026 г.

Място във втория кръг на предварителните европейски квалификации ще намерят победителите от всяка група и най-добре представилият се втори отбор. Към тях ще се присъединят отпадналите осем тима от първата фаза на същинските квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година.

Жребият ще бъде предаван на живо в Yotube канала на ФИБА.

#Предварителни квалификации за Евробаскет 2029 #Български национален отбор по баскетбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
4
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
5
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
6
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
6
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...

Още от: Европейски баскетбол

Гърция стегна багажа на европейския шампион (ВИДЕО)
Гърция стегна багажа на европейския шампион (ВИДЕО)
Босна прекъсна дълга суша за осминафинал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Босна прекъсна дълга суша за осминафинал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:45 мин.
Селекционерът на баскетболните националки до 16 г. Лилия Георгиева: Това сребро е като злато за нас Селекционерът на баскетболните националки до 16 г. Лилия Георгиева: Това сребро е като злато за нас
Чете се за: 07:45 мин.
Борислав Младенов: Чувствам се добре в такъв отбор Борислав Младенов: Чувствам се добре в такъв отбор
Чете се за: 02:02 мин.
Димитрис Итудис: Борислав Младенов може да бъде преотстъпен под наем Димитрис Итудис: Борислав Младенов може да бъде преотстъпен под наем
Чете се за: 03:02 мин.
Турция ликува в титаничничен дуел срещу Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Турция ликува в титаничничен дуел срещу Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:45 мин.

Водещи новини

Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Бебе алпака се роди в бургаския зоопарк Бебе алпака се роди в бургаския зоопарк
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
11 от жертвите в Лисабон са чужденци
Чете се за: 01:55 мин.
По света
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
(Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна?
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ