Батаев е на полуфинал, Михаил Георгиев с шансове да продължи

Ахмед Батаев се класира за полуфиналите след две победи на европейското първенство в Тирана, Албания.



На старта европейският вицешампион от 2022-а се наложи над Мушег Мкърчян (Армения) с 4:1 в категория до 92 кг на свободната борба. А след това се справи и с турчина Фатих Алтънбаш, който е втори в Европа до 23 г., като спечели с 6:3.

За място на финала в следобедния сеанс Батаев ще спори с руснака Аманула Гаджимаговедов, който се състезава под флага на UWW.

Съперникът му е втори в света от 2025-а.

При 74-килограмовите Михаил Георгиев загуби на старта от Мурад Курмагомедов (Беларус) с 0:11, но запазва шансове да продължи на репешаж.

Останалите ни представители претърпяха поражение и отпаднаха от първенството - Ердал Галип (61) не успях срещу Дмитрий Шамела (Беларус) - 0:11, а Енгин Исмаил (86) падна от турчина Осман Гьочен - 0:11.

В тежка категория до 125 кг Ален Хубулов получи травма срещу австриеца Йоханес Лудешер и приключи предсрочно участието си.

Полуфиналните срещи започват от 17,45 часа.



Финалите може да следите на живо по БНТ 3.