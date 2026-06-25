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Бдение пред стадион „Славия“ в памет на децата, загинали на магистрала „Тракия“

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Бдение пред стадион „Славия“ в памет на децата, загинали на магистрала „Тракия“
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Трагичната катастрофа на магистрала Тракия постави много въпроси: кои са факторите на пътя, които най-често стават предпоставка за катастрофи. Днес проверихме каква опасност крие състоянието на пътя, на мантинелите, както и достатъчен ли е контролът на органите на реда. Ще разберем отговорите на тези въпроси, но първо - към стадион "Славия", където тази вечер от спортен клуб "Славия" организираха бдение в памет на децата загинали в тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" вчера.

Двете момчета са били част от академията на клуба и са пътували за турнир в Албена. През целия ден днес в памет на момчетата хора оставяха цветя и венци на оградата на стадиона. Бяха закачени и няколко плаката с надписи: „Сбогом, малки ангели“, „Вашият пламък няма да угасне“. Президентът на клуба Венцислав Стефанов обяви едномесечен траур в школата.

#на магистрала Тракия #загиналите деца #стадион „Славия“ #в памет #бдение

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