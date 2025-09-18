Бен Шелтън няма да участва на турнира в Токио

Световният №6 в ранглистата Бен Шелтън няма да участва в турнира на твърди кортове на открито в Токио, Япония, който е от категория АТР 500.

Причината за оттеглянето му от състезанието е контузия на рамото, получена по време на US Open 2025. В Ню Йорк Шелтън се оттегли по време на мача си от четвъртия кръг срещу французина Адриан Манарино (53-ти в ранглистата) с резултат 6:3, 3:6, 6:4, 4:6.

Турнирът в Токио ще се проведе от 24 до 30 септември. Миналата година Шелтън стигна до четвъртфиналите, където загуби от Артур Фис.