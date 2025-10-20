Берое се надява на победа срещу закъсалия Монтана

С два мача в понеделник приключва 12-ият кръг от Първа лига. От 17:30 часа Арда посреща Септември София, а от 20:00 Берое е домакин на Монтана.

Арда успя да спечели срещу Добруджа (2:0) преди паузата за националните тимове и ще се стреми да го направи отново и след нея.

Гостите от Септември са с две поредни равенства. И в двата мача столичани успяха да се разпишат, при това срещу два от силните тимове в първенството - Локомотив Пловдив и Черно море. Тимът на Стамен Белчев не играе зле, но му липсва постоянство.

Тимът на Арда не е безгрешен в отбрана, като на свой ред кърджалийци знаят, че в подобен тип мачове само трите точки ги устройват.

Монтана е на приливи и отливи в елита на българския футбол през този сезон. Следва нелека визита в Стара Загора на Берое.

Домакините също не са кой-знае какъв еталон за класа.

"Зелените" отново са корав отбор, който може да затрудни всеки един тим. В този мач се очаква, че домакините ще имат повече шансове за победа, след като Монтана е с 3 поредни загуби.