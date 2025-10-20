БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Берое се надява на победа срещу закъсалия Монтана

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

В ранния мач от деня Арда посреща Септември.

Берое
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

С два мача в понеделник приключва 12-ият кръг от Първа лига. От 17:30 часа Арда посреща Септември София, а от 20:00 Берое е домакин на Монтана.

Арда успя да спечели срещу Добруджа (2:0) преди паузата за националните тимове и ще се стреми да го направи отново и след нея.

Гостите от Септември са с две поредни равенства. И в двата мача столичани успяха да се разпишат, при това срещу два от силните тимове в първенството - Локомотив Пловдив и Черно море. Тимът на Стамен Белчев не играе зле, но му липсва постоянство.

Тимът на Арда не е безгрешен в отбрана, като на свой ред кърджалийци знаят, че в подобен тип мачове само трите точки ги устройват.

Монтана е на приливи и отливи в елита на българския футбол през този сезон. Следва нелека визита в Стара Загора на Берое.

Домакините също не са кой-знае какъв еталон за класа.

"Зелените" отново са корав отбор, който може да затрудни всеки един тим. В този мач се очаква, че домакините ще имат повече шансове за победа, след като Монтана е с 3 поредни загуби.

#ПФК Монтана #Берое

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
4
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
5
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
6
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Футбол

Мароко е световен шампион за младежи до 20 г. след успех над Аржентина
Мароко е световен шампион за младежи до 20 г. след успех над Аржентина
Станислав Генчев: Не заслужавахме да загубим от ЦСКА 1948 Станислав Генчев: Не заслужавахме да загубим от ЦСКА 1948
Чете се за: 01:30 мин.
Иван Стоянов: Летвата ще остане висока и ще се стремим към най-високо Иван Стоянов: Летвата ще остане висока и ще се стремим към най-високо
Чете се за: 01:27 мин.
Реал Мадрид отново е лидер в Испания Реал Мадрид отново е лидер в Испания
Чете се за: 01:20 мин.
Рафа Леао се завърна на голямата сцена и изкачи Милан на върха в Италия Рафа Леао се завърна на голямата сцена и изкачи Милан на върха в Италия
Чете се за: 01:50 мин.
Първа лига: Локомотив София - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Локомотив София - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП "Чистота" - Пловдив
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал колата, не е обучаван да кара през нощта Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал колата, не е обучаван да кара през нощта
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да събира боклука в "Люлин" и "Красно село" Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да събира боклука в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на...
Чете се за: 07:52 мин.
У нас
ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Започва важна политическа седмица - ще се преформатира ли...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Товарен самолет излезе от пистата в Хонконг
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ