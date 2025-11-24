Берое се раздели със старши треньора Алехандро Сагерас

Пламен Липенски ще води отбора до назначаването на нов старши треньор.
Берое прекрати договорните отношения със старши треньора на представителния отбор, Алехандро Сагерас, съобщиха от клуба.
Берое няма победа в шампионата в последните си шест мача и е на 13-о място в класирането с 15 точки. В тази поредица влиза и отпадането от турнира за Купата на България от третодивизионния Витоша Бистрица след изпълнение на дузпи.
Следващият мач на старозагорци е гостуване на ЦСКА 1948 в Бистрица в събота, 29 ноември, от 12:30 часа.