Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена...
Светът е "Евровизия"!
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Берое: Задълженията ни са под 353 000 евро и ще бъдат уредени в много кратък срок

bnt avatar logo от БНТ
Клубът от Стара Загора публикува официално изявление след отнетия лиценз.

ПФК Берое
Снимка: startphoto.bg
От ръководството на Берое публикуваха официално изявление, след като Лицензионната комисия отказа да издаде лиценз на клуба за следващия сезон за Първа и Втора лига.

От клуба уточниха, че са подали жалба в предвидения срок срещу отказа на Лицензионната комисия и добавиха, че безспорните задължения на клуба са под 353 000 евро, като увериха, че тези задължения ще бъдат уредени в кратък срок.

"В отговор на неверните и подвеждащи твърдения, които се появиха в определени спортни издания и телевизионни канали, ПФК Берое Стара Загора заявява следното:

Недопустимо е медиите да дават пространство и трибуна на хора без обществено доверие, без съответния опит и без реални познания за клуба, позволявайки им безсрамно да говорят за настоящото ръководство и предполагаемите дългове. Тези хора нямат нито моралното, нито професионалното право да коментират състоянието на ПФК Берое.

Искаме да информираме нашите верни привърженици, че до момента безспорните задължения на клуба са под 353 000 евро. Тези задължения се обслужват надлежно и вече са погасени или ще бъдат уредени в много кратък срок.

Многократно тиражираната сума от 10 милиона евро задължения е съчинение на финансовата неграмотност или злонамерен прочит на одитираните финансови отчети на ПФК Берое - Стара Загора, които са публично достъпни.

Натрупаните балансови загуби от икономическата дейност на клуба към

31.12.2025 г. възлизат на 9 769 000 лева (приблизително 4 994 810 евро).

Повечето от тези загуби не представляват текущи задължения; те са исторически и са наследени от настоящия едноличен собственик. За сравнение, към 31.12.2022 г. натрупаните загуби възлизат на 5 728 000 лева (приблизително 2 929 000 евро).

Ръководството на ПФК Берое - Стара Загора е твърдо решено да намали натрупаните загуби и да подобри финансовото състояние на клуба. Разчитаме на подкрепата на нашите привърженици и обществеността на Стара Загора, за да постигнем тази цел.

Използваме случая, за да съобщим, че ПФК Берое подаде жалба в предвидения срок срещу отказа на Лицензионната комисия на БФС да издаде лиценз на клуба за Първа и Втора професионална футболна лига - сезон 2026/27 година."

#Лицензионна комисия към БФС #ПФК Берое Стара Загора

