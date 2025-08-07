БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода:...
Чете се за: 01:20 мин.
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата...
Чете се за: 01:37 мин.
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БФ Бокс ще задълбочи сътрудничеството си с федерацията на Косово

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази
д-р Буяр Дескай, Красимир Инински, Беким Мисини
Снимка: БФ Бокс
Слушай новината

Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински продължава своята мисия за разширяване на международните контакти на централата. В четвъртък той бе почетен гост в посолството на Република Косово, където беше сърдечно посрещнат от д-р Буяр Дескай – заместник ръководител на Мисията, и Беким Мисини – втори секретар.

На срещата бе обсъдено бъдещото сътрудничество между двете федерации с акцент върху утвърждаването на добрите взаимоотношения и съвместното развитие на бокса в региона.

По покана на Българска федерация по бокс и г-н Инински, националният отбор на Косово ще пристигне в София през втората половина на август, за да проведе съвместен лагер с българските национали в подготовка за първото световно първенство на World Boxing, което ще се проведе в Ливърпул от 4 до 14 септември.

В началото на септември косовски таланти ще вземат участие седмия международен Боскос турнир „Мемориал Емил Жечев“ в София.

Българската федерация по бокс продължава да работи активно за утвърждаване на нашата страна като водещ партньор на международната боксовата сцена.

#Българска федерация по бокс #Красимир Инински

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
1
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки „духовни водачи“, които използват пропаганда с лъжехристиянски елементи
2
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото поскъпване?
4
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото...
"Имате пратка ...": Нова измама от името на куриерски фирми краде пари и данни на потребители
5
"Имате пратка ...": Нова измама от името на куриерски...
Заваля дъжд над големия пожар в Сакар
6
Заваля дъжд над големия пожар в Сакар

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Бокс

Боксьорите започнаха подготовка за световното
Боксьорите започнаха подготовка за световното
Олександър Усик: Нямам мотивация, имам дисциплина Олександър Усик: Нямам мотивация, имам дисциплина
Чете се за: 02:35 мин.
Олександър Усик нокаутира Даниел Дюбоа и стана абсолютен световен шампион за втори път Олександър Усик нокаутира Даниел Дюбоа и стана абсолютен световен шампион за втори път
Чете се за: 03:00 мин.
Дюбоа е със 7 килограма по-тежък от Усик преди сблъсъка за световната титла Дюбоа е със 7 килограма по-тежък от Усик преди сблъсъка за световната титла
Чете се за: 01:37 мин.
Как спортът предпазва децата от рисково поведение, включително и на пътя? Как спортът предпазва децата от рисково поведение, включително и на пътя?
Чете се за: 02:00 мин.
Усик: Русия унищожава живота на украинците Усик: Русия унищожава живота на украинците
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата година 3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата година
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците? Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин...
Чете се за: 05:32 мин.
По света
Тръгва кампания срещу райския газ, дизайнерската дрога и вейповете
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Как би изглеждала Малката русалка, когато порасне? Остър дебат за...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ