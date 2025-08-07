БФ Бокс ще задълбочи сътрудничеството си с федерацията на Косово

Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински продължава своята мисия за разширяване на международните контакти на централата. В четвъртък той бе почетен гост в посолството на Република Косово, където беше сърдечно посрещнат от д-р Буяр Дескай – заместник ръководител на Мисията, и Беким Мисини – втори секретар.

На срещата бе обсъдено бъдещото сътрудничество между двете федерации с акцент върху утвърждаването на добрите взаимоотношения и съвместното развитие на бокса в региона.

По покана на Българска федерация по бокс и г-н Инински, националният отбор на Косово ще пристигне в София през втората половина на август, за да проведе съвместен лагер с българските национали в подготовка за първото световно първенство на World Boxing, което ще се проведе в Ливърпул от 4 до 14 септември.

В началото на септември косовски таланти ще вземат участие седмия международен Боскос турнир „Мемориал Емил Жечев“ в София.

Българската федерация по бокс продължава да работи активно за утвърждаване на нашата страна като водещ партньор на международната боксовата сцена.