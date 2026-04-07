Бившите директори на театри в Смолян и Разград отиват на съд

Бившите директори на театрите в Смолян и Разград заедно с шестима техни приближени са предадени на съд, обявиха от окръжната прокуратура в Пловдив.



Те ще отговарят за участие в организирана престъпна група, длъжностно присвояване и пране на пари при подписване на фиктивни договори за работа. Според обвинението групата е действала през лятото на 2024 г., а присвоените бюджетни средства надхвърлят 3 млн. и 300 000 лв. Припомняме, че скандалът в театралните среди избухна в края на 2024-та, когато диригентът Левон Манукян, управляващ разградския филхармоничен център, и тогавашният директор на смолянската драма Румен Бечев, бяха арестувани.