БК Балкан Ботевград отново е шампион при юношите до 19 години

В пълната до краен предел баскетболна зала на ЦСКА Балкан спечели четвърта поредна титла при юношите до 19 г., след като победи на финала "червените" домакини на финалите в тази възраст със 102:88. През 2023, 2024 и 2025-та купите отново отидоха в Ботевград.

Зрителите видяха един вдъхновен отбор на Мирослав Ралчев, който по време на редовния сезон завърши четвърти. Тимът диктуваше събитията на терена почти през две-трети от двубоя. С изключение на началните минути, в които избранниците на Планимир Дафинов дръпнаха за кратко в резултата, в останалото време доста по-ниския състав на Балкан действаше много по-правилно. Първото полувреме завърши 55:41 след 7 "тройки" реализирани от тима.

След почивката разликата в полза на отбора от Ботевград стигна до 22 точки. Баскетболистите на ЦСКА все пак успяха да намалят пасива до под 10 точки, но за повече нямаха нито сили, нито амбиция. В тези 20 минути не взе участие един от най-силните играчи на тима Калоян Колев, който при смените си през първото полувреме открито прояви несъгласие с треньорското решение. За времето, в което игра реализира 16 точки. В неговото отсъствие от второто полувреме звезден мач направи съотборника му Боян Кьосев, който за малко повече от 33 минути игра реализира 40 точки. Другите им съотборници обаче не бяха на ниво. Направи и странно впечатление, че почти до края, въпреки че трябваше да догонват в резултата, ЦСКА не използва пресираща защита.

Михаил Калинов и Васил Василев бяха и най-резултатните играчи за тима съответно с 28 и 19 точки. Калинов направи и осем асистенции и 5 грешки. 6 от седемте баскетболиста, които използва в този мач Мирослав Ралчев завършиха с двуцифрен актив. Въпреки, че сериозно изоставаше в ръста, Балкан спечели повече борби под двата коша - 42 срещу 36.

В мача за третото място БУБА надигра Спартак Плевен със 104:79. Кирил Димитров бе най-резултатен за успеха с 18 точки, а общо 5 баскетболиста завършиха с двуцифрен актив за столичния отбор. Дарио Тодоров реализира 30 точки за плевенчани.

Миньор 2015 не изпита затруднения в срещата за петото място, след като записа убедителна победа над Шумен със 105:72. Крис Дяковски записа 17 точки, 14 отбеляза Денис Григоров, 13 вкара Ивайло Груев, 12 точки записа Валентино Ковачев, по 11 нанизаха Иво Валентинов и Андрей Михайлов, с 10 е Руслан Богомиров.

За Шумен с 26 точки се разписа Владислав Станев, дабъл-дабъл от 15 и 13 борби записа Никола Саздов.

Черно море Тича U19 заслужи седмото място в надпреварата, след като победи Академик Бултекс 99 с 81:71. Варненският тим направи обрат в последния период, за да се поздрави с победата. Най-резултатен с 15 точки бе Радостин Божилов, 12 записа Кристофър Димов, а 11 и 7 борби добави Светослав Славов.

За Академик с 20 точки и 9 борби финишира Андрей Чалъков, дабъл-дабъл от 15 и 10 борби оформи Атанас Здравчев, а 10 отбеляза Светлозар Даракчиев.

Макар, че не спечелиха титлата домакините от ЦСКА заслужават похвала за безупречната организация на финалите. Ръководството на клуба трябва да бъде поздравено, защото подходи изключително професионално и може да бъде за пример на всички, които ще приемат държавните първенства до началото на лятото.