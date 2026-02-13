Благой Тодев ще тръгне пръв от българите с №10 в 10-километровия спринт в Антхолц-Антерселва

Благой Тодев ще тръгне пръв от четиримата български биатлонисти с №10 в утрешния спринт на 10 километра на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Той записа най-доброто представяне от мъжкия отбор в индивидуалния старт на 20 километра, като завърши 22-и на трасето в Антхолц-Антерселва.

Състезанието започва в 15:00 часа, а Тодев стартира в 15:05. Можете да го гледате пряко по БНТ 1 и ТУК.

38-годишният Владимир Илиев е с №55 и потегля в 15:27.30 часа, а минута след него, 57-и, е дебютантът на олимпийски игри Константин Василев.

Последен по трасето от българите ще бъде Антон Синапов с 75-и номер в 15:37.30 часа.

Записани за участие в състезанието са 90 биатлонисти.