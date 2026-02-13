БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Благой Тодев ще тръгне пръв от българите с №10 в 10-километровия спринт в Антхолц-Антерселва

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Гледайте състезанието от 14:55 часа пряко по БНТ 1 и на нашия сайт.

Благой Тодев
Снимка: БГНЕС

Благой Тодев ще тръгне пръв от четиримата български биатлонисти с №10 в утрешния спринт на 10 километра на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Той записа най-доброто представяне от мъжкия отбор в индивидуалния старт на 20 километра, като завърши 22-и на трасето в Антхолц-Антерселва.

Състезанието започва в 15:00 часа, а Тодев стартира в 15:05. Можете да го гледате пряко по БНТ 1 и ТУК.

38-годишният Владимир Илиев е с №55 и потегля в 15:27.30 часа, а минута след него, 57-и, е дебютантът на олимпийски игри Константин Василев.

Последен по трасето от българите ще бъде Антон Синапов с 75-и номер в 15:37.30 часа.

Записани за участие в състезанието са 90 биатлонисти.

Свързани статии:

Шестима българи на старт в осмия ден на Олимпийските игри в Милано/Кортина
Шестима българи на старт в осмия ден на Олимпийските игри в Милано/Кортина
След 15:00 часа на старт в спринта на 10 километра в...
Чете се за: 01:50 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Благой Тодев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
3
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
4
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за конфликт на интереси
5
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно
6
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Зимни

Пицата и пастата оглавяват подиума за любимите храни на олимпийците
Пицата и пастата оглавяват подиума за любимите храни на олимпийците
Тризнаци от Ямайка на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Тризнаци от Ямайка на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Чете се за: 01:17 мин.
Олимпийско утро 13.02.2026 г. Олимпийско утро 13.02.2026 г.
САЩ и Германия започнаха с победи участието си в олимпийския турнир по хокей на лед в Милано/Кортина САЩ и Германия започнаха с победи участието си в олимпийския турнир по хокей на лед в Милано/Кортина
Чете се за: 01:47 мин.
Гледайте интервалния старт на 10 км ски бягане по БНТ 1 Гледайте интервалния старт на 10 км ски бягане по БНТ 1
Чете се за: 00:25 мин.
Шестима българи на старт в осмия ден на Олимпийските игри в Милано/Кортина Шестима българи на старт в осмия ден на Олимпийските игри в Милано/Кортина
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Чете се за: 07:47 мин.
У нас
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки, искаме разсекретяване на информацията Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени от парламента се опитват да натрупат точки, искаме разсекретяване на информацията
Чете се за: 10:10 мин.
У нас
Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико Търново - Русе е затворен за движение Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико Търново - Русе е затворен за движение
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Стабилизирано е състоянието на 15-годишното момиче, намушкано вчера в София Стабилизирано е състоянието на 15-годишното момиче, намушкано вчера в София
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът ще обсъди ратификацията на споразумение с...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Гюров трябва да състави правителство до четвъртък, изборите...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Тръмп отмени ключово решение от ерата на Обама за борба с...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Започва Мюнхенската конференция за сигурност
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ