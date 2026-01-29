БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Близо 6000 прасета са умъртвени в свинеферма в Западна Румъния заради огнище на африканска чума

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:37 мин.
По света
близо 6000 прасета умъртвени свинеферма западна румъния заради огнище африканска чума
Близо 6000 прасета са умъртвени в свинеферма в окръг Арад (Западна Румъния), в която в началото на януари бе открито огнище на африканска чума по свинете, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на местните ветеринарни власти. Фермата в Чермей е поставена под санитарно-ветеринарно наблюдение за срок от 30 дни преди отново да приеме животни.

Директорът на окръжната санитарно-ветеринарна дирекция Марчел Рошу заяви днес пред Аджерпрес, че първоначално от заболяването е била засегната част от фермата и се е очаквало да бъдат умъртвени 1500 животни. Вирусът обаче се е разпространил впоследствие в цялата ферма.

„Наложи се елиминиране на животните заради развитието на огнището на болестта. Близо 6000 прасета бяха погребани в периметъра на фермата след предприемане на специални мерки за биосигурност“, заяви Марчел Рошу, цитиран от Аджерпрес.

Той допълни, че дейността на фермата, в която в момента няма нито едно прасе, може да бъде подновена след изтичане на 30-дневния срок за специално наблюдение.

В края на миналата година в друга ферма в окръг Арад – в село Олари, също бе открито огнище на африканска чума по свинете и бяха умъртвени над 5600 животни, припомня Аджерпрес.

#румъния #огнище #африканска чума #прасета

