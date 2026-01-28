БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ботев Враца спретна равенство с датчани

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Момчетата на Тодор Симов бяха близо до успех.

ПФК Ботев Враца
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Ботев Враца записа второ поредно равенство в хода на зимната си подготовка в Кипър. Врачани завършиха наравно срещу Вейле след 1:1 в контрола.

Момчетата на Тодор Симов бяха близо до успех, но допусна изравнителен гол в заключителните секунди.

В 83-ата минута новото попълнение Касим Хаджи получи хубав пас отдясно, центрира, Радослав Цонев свали топката с глава и Мартин Петков също с глава я вкара в мрежата.

Вейле изравни в 88-ата минута, след като играч на датчаните се възползва от грешка в защитата, влезе в наказателното поле, пусна към свой съотборник, който от десетина метра реализира изравнителното попадение.

Двата тима се срещнаха преди няколко дни в Агия Напа и тогава направиха 1:1. За врачани бе точен привлечения от ЦСКА Сейни Санянг.

Следващият мач на Ботев е на 1 февруари от 14:30 часа срещу Арарат Ереван.

#Първа лига 2025/2026 #ФК Вейле #ПФК Ботев Враца

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
4
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Спортните събития, които бележат 2026 година
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
6
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Футбол

Челси се лиши от услугите на Рахийм Стърлинг
Челси се лиши от услугите на Рахийм Стърлинг
Илиан Илиев: Младите момчета видяха какво е мъжки футбол Илиан Илиев: Младите момчета видяха какво е мъжки футбол
Чете се за: 02:22 мин.
Валентин Михов: Има обещания за два паметника на Димитър Пенев Валентин Михов: Има обещания за два паметника на Димитър Пенев
Чете се за: 02:05 мин.
ЦСКА 1948 завърши наравно в контрола с Борац Баня Лука ЦСКА 1948 завърши наравно в контрола с Борац Баня Лука
Чете се за: 00:27 мин.
Величието на Димитър Пенев заблестя във фотоизложба пред Народния театър Величието на Димитър Пенев заблестя във фотоизложба пред Народния театър
Чете се за: 02:57 мин.
Черно море постигна минимален успех във втората си контрола за деня Черно море постигна минимален успех във втората си контрола за деня
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
"В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Чено море? "В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Чено море?
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ