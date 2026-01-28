Ботев Враца спретна равенство с датчани

Ботев Враца записа второ поредно равенство в хода на зимната си подготовка в Кипър. Врачани завършиха наравно срещу Вейле след 1:1 в контрола.

Момчетата на Тодор Симов бяха близо до успех, но допусна изравнителен гол в заключителните секунди.

В 83-ата минута новото попълнение Касим Хаджи получи хубав пас отдясно, центрира, Радослав Цонев свали топката с глава и Мартин Петков също с глава я вкара в мрежата.

Вейле изравни в 88-ата минута, след като играч на датчаните се възползва от грешка в защитата, влезе в наказателното поле, пусна към свой съотборник, който от десетина метра реализира изравнителното попадение.

Двата тима се срещнаха преди няколко дни в Агия Напа и тогава направиха 1:1. За врачани бе точен привлечения от ЦСКА Сейни Санянг.

Следващият мач на Ботев е на 1 февруари от 14:30 часа срещу Арарат Ереван.