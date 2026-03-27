Божидар Саръбоюков и личният му треньор получиха ювелирни златни монети и почетни грамоти от кмета на Харманли

Бронзовият медалист от световното първенство по лека атлетика в зала в Полша Божидар Саръбоюков бе приет от кмета на Харманли Мария Киркова веднага след завръщането си в родния град, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

На срещата присъства и неговият треньор Димитър Карамфилов. Повод за нея бе спечеленото от Саръбоюков бронзово отличие в дисциплината скок на дължина - постижение, което нарежда България сред водещите нации в леката атлетика.

В знак на признателност за постигнатия успех кметът връчи на състезателя и неговия наставник ювелирни златни монети и почетни грамоти.

„Този медал е плод на изключителен талант, но и на много лишения и желязна дисциплина. Вие показахте, че в Харманли растат шампиони от световна величина“, заяви Киркова.

От своя страна Саръбоюков и Карамфилов благодариха за подкрепата от страна на местната власт и гражданите.

От Общината посочват, че ще продължат да насърчават развитието на спорта и да подкрепят местните таланти.

Преди дни Общинският съвет в Харманли взе решение Божидар Саръбоюков да бъде удостоен с „Почетен знак – едностранен плакет на Община Харманли“. Отличието ще му бъде връчено на церемония по повод празника на града на 2 май.