БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът отказа предсрочно освобождаване на Евелин Банев -...
Чете се за: 01:47 мин.
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу...
Чете се за: 07:22 мин.
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Чете се за: 01:45 мин.
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
Чете се за: 04:17 мин.
FIFA Series 2026: България - Индонезия (промо)
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Божидар Саръбоюков и личният му треньор получиха ювелирни златни монети и почетни грамоти от кмета на Харманли

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази
Снимка: Община Харманли
Слушай новината

Бронзовият медалист от световното първенство по лека атлетика в зала в Полша Божидар Саръбоюков бе приет от кмета на Харманли Мария Киркова веднага след завръщането си в родния град, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

На срещата присъства и неговият треньор Димитър Карамфилов. Повод за нея бе спечеленото от Саръбоюков бронзово отличие в дисциплината скок на дължина - постижение, което нарежда България сред водещите нации в леката атлетика.

В знак на признателност за постигнатия успех кметът връчи на състезателя и неговия наставник ювелирни златни монети и почетни грамоти.

„Този медал е плод на изключителен талант, но и на много лишения и желязна дисциплина. Вие показахте, че в Харманли растат шампиони от световна величина“, заяви Киркова.

От своя страна Саръбоюков и Карамфилов благодариха за подкрепата от страна на местната власт и гражданите.

От Общината посочват, че ще продължат да насърчават развитието на спорта и да подкрепят местните таланти.

Преди дни Общинският съвет в Харманли взе решение Божидар Саръбоюков да бъде удостоен с „Почетен знак – едностранен плакет на Община Харманли“. Отличието ще му бъде връчено на церемония по повод празника на града на 2 май.

#Божидар Саръбоюков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ